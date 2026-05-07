Rubetek и «РосДомофон» будут вместе развивать технологию бесключевого доступа

Компании Rubetek и «РосДомофон» будут вместе развивать технологии бесключевого доступа на базе Bluetooth Low Energy (BLE), обеспечивающие надежное открытие дверей и шлагбаумов даже в условиях ограниченного интернет-соединения и без необходимости активного взаимодействия с мобильным приложением. Об этом CNews сообщили представители Rubetek.

Сегодня BLE-доступ реализован таким образом, что жителю не требуется вручную запускать приложение — система автоматически определяет устройство и обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Достаточно лишь единожды настроить BLE доступ в приложении. Это особенно важно в повседневных сценариях: при подъезде на территорию, крытую парковку, где нет интернет соединения, а также при входе в подъезд. В любом из сценариев важна скорость и удобство.

Одним из ключевых преимуществ решения является его устойчивость к нестабильной сети. Даже при ограничениях на доступ в интернет или временных сбоях связи система продолжает работать локально. Это означает, что дверь или шлагбаум откроются в любом случае — житель не окажется в ситуации, когда необходимо ждать подключения или искать альтернативный способ доступа.

«Технология ориентирована на современные городские условия, где стабильность цифровых сервисов не всегда гарантирована. BLE-доступ обеспечивает независимость от внешней инфраструктуры и повышает общий уровень комфорта и безопасности жителей. Мы видим высокий спрос на решения, которые работают всегда — независимо от интернета, состояния приложения или внешних факторов. BLE-технология позволяет нам обеспечить именно такой уровень надежности», — сказал Денис Мальцев директор по технологиям и продукту Rubetek.

«Попасть в "белые списки" для облачных сервисов, особенно в жилом секторе, — это сложный, долгий и часто практически невозможный процесс для среднего технологического игрока. Нас могут заблокировать по IP, замедлить трафик или изменить правила доступа к городской инфраструктуре без предупреждения. Именно поэтому мы смотрим в сторону BLE-решений. BLE не требует прохождения через внешние шлюзы, ему не нужен постоянный выход в интернет, он работает по прямой — устройство к устройству. Это единственный способ гарантировать 100-процентную доступность сервиса, не оглядываясь на регуляторов, операторов или качество связи в подъезде», — сказал представитель «РосДомофона».

Rubetek продолжает развивать направление «умного» доступа, делая его максимально удобным, быстрым и устойчивым к любым внешним условиям. Согласно исследованию Rubetek Lab, интерес к системам «умного» дома и здания значительно вырос в последние несколько лет. Потенциальные покупатели квартир оценивают функцию умного дома как один из обязательных стандартов.

Сегодня формируется новая культура потребления, в которой комфорт, энергоэффективность и цифровое управление домом воспринимаются как естественная норма. Применение цифровых технологий (в том числе ИИ) и унификация технологических подходов в сфере ЖКХ входит в фокус национальных проектов России до 2030 г., а также востребовано среди отечественных жителей и пользователей по данным опросов ВЦИОМ.