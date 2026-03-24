Rubetek и ЭТМ будут продвигать комплексные решения для «цифрового» здания

Рынок цифровизации и автоматизации зданий в России продолжает развиваться, и одним из ключевых трендов остается локализация всего комплекса решений. Следуя этому тренду, российский производитель IoT-оборудования Rubetek и дистрибьютор ЭТМ договорились о партнерстве. Его цель – сделать комплексные системы для автоматизации и цифровизации зданий более доступными для интеграторов и конечных пользователей в России. Об этом CNews сообщили представители Rubetek.

В рамках партнерства ЭТМ начнет массовые поставки оборудования и IoT-решений Rubetek через свою дистрибьюторскую сеть. Заказчикам станет проще приобретать комплексную инфраструктуру для цифровизации многоквартирных домов. Она включает в себя пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, контроль доступа, системы умного дома, домофонию, учет коммунальных ресурсов, защиту от протечек и даже системы для спутниковой связи. Особый упор компании делают на технологической независимости и полной локализации производства и разработки.

«Сегодня технологическая независимость – ключевой фактор успеха. Наше собственное производство в Орле и компетенции в области IoT и ИИ позволяют создавать продукты, стабильные к внешним изменениям, а новое партнерство – масштабировать их присутствие на рынке», – отметила коммерческий директор Rubetek Ирина Кусакина.

«Рынок движется в сторону отечественных решений, и для нас как для дистрибьютора важно предлагать клиентам именно те продукты, которые гарантируют стабильность и развитие. Rubetek – это технологический лидер с собственной производственной базой в России. Объединяя их экспертизу в IoT с нашей логистической мощью и сетью продаж, мы создаем прочный фундамент для цифровизации российских многоквартирных домов, опираясь исключительно на локальные технологии», – сказал директор департамента слаботочных систем и автоматизации зданий Евгений Марченко.

Партнерство вписывается в общую рыночную логику. Рынок цифровых зданий в сегменте МКД продолжает активный рост: по итогам 2024 г. он достиг 110 млрд руб., прибавив 24%. Такие данные привели в Rubetek Lab. Аналитики ожидают, что к 2030 г. проникновение умных технологий в жилом фонде вырастет более чем на треть. Это позволит рынку при сохранении текущих трендов и реализации нацпроектов вырасти до 440 млрд руб.

