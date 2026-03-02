Разделы

Минпромторг включил Rubetek в реестр производителей радиоэлектроники

Rubetek официально включен в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Соответствующая запись появилась в официальном перечне ведомства. Включение в реестр является еще одним подтверждением, что вся продукция Rubetek разрабатывается и производится на территории России. Об этом CNews сообщили представители Rubetek.

Для включения организации в реестр радиоэлектронной промышленности (РЭП) Минпромторга (согласно Постановлению Правительства № 2392) компания должна соответствовать трем основным группам критериев: проектирование и разработка изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной продукции; производство готовых изделий или их составных частей; оказание услуг и выполнение работ по созданию электронной продукции.

Rubetek развивает российскую индустрию интернета вещей (IoT), занимается разработкой решений для автоматизации объектов недвижимости и экосистемой для «умного» здания. Специалистами Rubetek реализовано более 1000 проектов в России и СНГ, разработано более 150 уникальных устройств. В номенклатуру компании входят системы пожарной сигнализации, IP-домофония и системы контроля доступа (СКУД), профессиональные системы учета потребляемых ресурсов, а также комплексы видеонаблюдения с элементами видеоаналитики на базе искусственного интеллекта.

«Включение в реестр Минпромторга – это не просто формальный статус, а еще одно объективное подтверждение того, что Rubetek обладает полным циклом разработки и производства на территории России. Мы разрабатываем собственную радиоэлектронную продукцию и программное обеспечение, включая сложные системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. В условиях ужесточения требований к локализации этот шаг открывает перед нами новые горизонты для участия в масштабных инфраструктурных проектах», – отметил Денис Мальцев, технический директор Rubetek.

Цифровизация

Реестр радиоэлектронной промышленности (РЭП) Минпромторга дает компании статус отечественного разработчика и производителя, что открывает доступ к основным категориям преференций: приоритет при поставке своей продукции государственным заказчикам, а также возможность для получения прямой государственной поддержки.

Для компании это создание дополнительных возможностей для участия в государственных и корпоративных программах импортозамещения. Особенно это актуально на фоне ужесточения требований к локализации, что делает вхождение в реестр значимым достижением для технологических компаний. Продукция Rubetek имеет аккредитацию системы «Безопасный регион», также включена в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

