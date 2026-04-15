Rubetek расширяет собственные производственные мощности в Орле

Rubetek, российский разработчик в сфере IoT и производитель систем для «умного» здания и промышленной автоматизации, запустил новые производственные линии на собственном заводе в Орле. Введены в эксплуатацию цеха литья алюминия под давлением, нанесения порошковых лакокрасочных покрытий, а также цех механической обработки деталей. В работе новых производственных мощностей используется оборудование отечественной разработки. Об этом CNews сообщили представители Rubetek.

Это позволяет компании контролировать полный цикл создания корпусных и конструктивных деталей, что существенно повышает уровень локализации продукции Rubetek и снижает зависимость от импортных комплектующих и внешних поставщиков. Кроме того, сокращаются сроки создания собственных устройств, что ускоряет вывод новых продуктов на рынок.

Расширение производства также создало дополнительные высокотехнологичные рабочие места в Орле, а благодаря новым производственным возможностям компания планирует дальше развивать собственную линейку продукции, увеличить ресурс устройств, а также повысить их надежность.

«Новые производственные мощности — это следующий шаг в стратегии глубокой локализации. Теперь мы еще больше независимы от внешних поставщиков по критическим компонентам, сокращаем логистические цепочки и можем гибко управлять качеством. Использование отечественного оборудования подтверждает наш курс на поддержку российского станкостроения и создание устойчивого производства, готового к любым рыночным изменениям», — сказал Андрей Дедух, директор департамента производства Rubetek.

Rubetek продолжает инвестировать в расширение собственной производственной базы. В планах компании — дальнейшее наращивание мощностей и запуск новых продуктовых линеек. В этом году компания также запустила Rubetek Lab, который консолидировал R&D и аналитический блок компании. Сегодня Rubetek обеспечивает полный цикл разработки – от исследования и дизайна до тестирования и внедрения в производство.

