Rubetek и «Ланит» представят комплексные решения для умного дома

Rubetek и «Ланит-Норд» (входит в ГК «Ланит»), анонсировали стратегическое сотрудничество, в рамках которого «Ланит-Норд» становится официальным дистрибьютором полной продуктовой линейки Rubetek. Партнерство нацелено на создание комплексных решений для умного дома и здания с акцентом на технологическую независимость и локализацию.

Ключевым преимуществом сотрудничества станет объединение экспертизы Rubetek в области разработки и производства IoT-оборудования с масштабной дистрибьюторской сетью «Ланит-Норд». Это позволит предложить рынку полностью локализованные решения, соответствующие современным требованиям, а также обеспечить устойчивую систему поставок для партнеров и заказчиков.

Основные направления сотрудничества включают дистрибуцию оборудования для умной инфраструктуры, а также развитие канала системной интеграции с акцентом на коммерческие объекты. В планах партнеров – создание готовых решений для безопасности и автоматизации зданий с технической поддержкой и сервисным обслуживанием по всей России.

«Для нас это партнерство – возможность предложить рынку технологически независимые решения, – сказала коммерческий директор Rubetek Ирина Кусакина. – Наша собственная производственная база в Орле и разработка программного обеспечения с элементами ИИ позволяют создавать продукты, которые не зависят от внешних поставок и отвечают самым строгим требованиям безопасности».

«Для компании «Ланит-Норд» это партнерство – возможность максимально расширить продуктовую линейку и достигнуть новых высот в решении задач, которые ставит перед нашими компаниями современный рынок. Взаимовыгодное сотрудничество с компанией Rubetek позволяет создать максимально удобную инфраструктуру и предложить наиболее комплексный подход к проектам», – сказал Алексей Быков, заместитель генерального директора «Ланит-Норд».

В продуктовый портфель дистрибуции войдут системы видеонаблюдения с видеоаналитикой на основе ИИ, пожарная сигнализация, решения для контроля доступа, умные домофоны, а также полный комплекс устройств для автоматизации зданий. Все решения отличаются глубокой локализацией – от производства оборудования до разработки программного обеспечения.

