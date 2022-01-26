Yota рассказала, на что пользователи тратили мобильный трафик в летних заграничных поездках

Yota проанализировала мобильный трафик в заграничных поездках за лето 2021 г.

Исследование показало, что, как ни странно, соцсети за время пандемии абонентам совсем не надоели. Внушительная часть трафика в путешествиях — а это 30% — потрачена на фотографии, видео и чаты в соцсетях. Пользователи делились впечатлениями в Instagram (53%), листали ленту «Вконтакте» (27%) и, конечно же, смотрели видео в TikTok (8%).

Вторая по величине доля трафика ушла на мессенджеры — это 12% от общего числа. Оставаться на связи с родными, друзьями или даже коллегами по работе так же важно даже в путешествиях. Что интересно, люди охотнее заходят переписываться в WhatsApp — 57%, еще 37% предпочитают чаты и каналы в Telegram и всего 5% пользователей общаются с родными в Viber.

Кроме того, 11% от общего трафика ушло на поисковики и смежные сервисы. Это логично, ведь страница поиска и карты —первое, что понадобится в незнакомом месте. «Яндекс» и Google делят между собой основную долю трафика в этом сегменте.

Еще одна заметная доля трафика потрачена на видеосервисы (4%). Точнее сказать — на YouTube (99%). Однако в статистику также попали Vimeo и Rutube. Здесь можно только отметить, что развлекательный видеоконтент в отпуске всегда пригодится.

Музыка оказалась менее популярной у отдыхающих — всего 1,1% от общего трафика. Основной объем разделили между собой два гиганта: Apple Music и Spotify. А вот на почтовые сервисы люди практически не отвлекались — 0,7%. Еще меньшие цифры приходятся на игры, онлайн-кинотеатры и приложения для знакомств.