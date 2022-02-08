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«Электросевкавмонтажиндустрия» развернула ИТ-инфраструктуру на оборудовании Lenovo

Lenovo Infrastructure Solutions Group (Lenovo ISG), подразделение Lenovo, в партнерстве с компанией «Парадигма» предоставила решение для ИТ-инфраструктуры завода «Электросевкавмонтажиндустрия» (ЗЭСКМИ) в Краснодаре.

Выбор вендора был обусловлен сбалансированным предложением по качеству и цене, немаловажным фактором также была доступность технической поддержки. Специалисты cумели подобрать решение точно под поставленную задачу — понятная система упростила перенос имеющихся сервисов с оборудования других производителей. В процессе реализации проекта было интегрировано 10 серверов и одна система хранения данных (СХД) Lenovo для обслуживания около 300 рабочих мест.

Для сокращения расходов на обслуживание использовались функциональные серверы Lenovo Thinksystem SR630 — надежные и простые в управлении устройства, которые демонстрируют сочетание высокой производительности и большой емкости подсистемы хранения. Они оснащены двумя мощными процессорами Intel Xeon, поддерживают широкий спектр накопителей и сетевых устройств, богатый выбор конфигураций подсистем ввода-вывода, имеют высокие показатели масштабируемости и соответствуют классам ASHRAE A2 и A4, что позволяет им работать при температуре до 45 градусов.

Для работы с большим объемом данных был выбран стоечный сервер Lenovo Thinksystem SR650, обладающий высокой производительностью и гибкостью конфигурирования, благодаря чему его можно в кратчайшие сроки адаптировать к различным нагрузкам. Технология Lenovo Anybay значительно повышает гибкость подсистемы хранения и позволяет устанавливать в одни и те же отсеки накопители различных типов: HDD, SSD, NVMe SSD. Четыре порта NVMe обеспечивают высокое быстродействие при работе с транзакционными базами данных и облачными нагрузками, а возможности управления серверами и хранилищами существенно расширяются с помощью контроллера Lenovo XClarity Controller.

В ЗЭСКМИ также развернуты два коммутатора Lenovo Thinksystem NE1032 Rackswitch, обеспечивающие гибкость и масштабируемость системы. Они оснащены 32 портами SFP+ с пропускной способностью до 10 Гбит/с и новой технологией Ethernet.

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Lenovo NE1032 с Lenovo Cloud NOS оптимизирован для корпоративных центров обработки данных. Он имеет стабильную производительность уровня L2/L3, поддерживает маршрутизацию по IP-адресам, позволяет создать отказоустойчивый стек с полной поддержкой протокола BGP и высокой масштабируемостью. Коммутатор также предусматривает автоматизацию с учетом ВМ в конвергентной инфраструктуре. Открытая сетевая среда установки (ONIE) выполняет загрузку NOS из центрального образа, а интеграция с ПО Lenovo Xclarity упрощает управление корпоративной ИТ-средой.

Оптимизированный по производительности массив Lenovo Thinksystem DS4200 для сетей SAN управляется с помощью графического интерфейса и защищает бизнес от непредвиденных простоев, которые могут дорого ему обходиться.

Используя оборудование Lenovo, ЗЭСКМИ удалось существенно сократить время работы сотрудников во многих направлениях, снизить себестоимость выпускаемой продукции, а также повысить надежность работы сервисов. Решения компании обеспечивают бесперебойную работу, быстрый доступ к данным и их надежное хранение.

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