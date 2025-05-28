ИТ-компания Wellsoft представила обновление платформы Wellsoft Elements

Компания Wellsoft анонсировала ряд обновлений своей платформы Wellsoft Elements. Это не просто набор новых функций, а принципиально иной подход к цифровой трансформации бизнес-процессов в сфере строительства и управления недвижимостью. Вместо отдельных решений компания предлагает переход к единой экосистеме, которая охватывает весь цикл взаимодействия с клиентом — от выбора квартиры до проживания и повторных сделок. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

«Новая парадигма нашей платформы заключается в том, чтобы сохранять и развивать отношения с клиентом. Это цифровая трансформация на основе CJM-подхода. Обновления разрабатываются с учетом реальных запросов рынка и направлены на создание удобной, технологичной среды для всех участников процесса — от девелоперов до конечных пользователей», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Ключевым элементом обновления стал единый профиль клиента, который объединяет данные из всех этапов взаимодействия. Благодаря этому застройщики, управляющие компании и сервисные службы получают полную историю обращений каждого пользователя, что позволяет персонализировать сервисы, повысить качество обслуживания и увеличить LTV. Кроме того, платформа будет интегрироваться с популярными крупными экосистемами. Это значительно упростит авторизацию через единый ID и откроет доступ к дополнительным услугам.

Технологическая база платформы была полностью пересмотрена. Новая архитектура обеспечивает повышенную производительность и независимость от внешних ограничений. Интерфейсы администратора и диспетчера тоже обновлены — их релиз запланирован на лето 2025 г. При этом платформа становится более открытой: сторонние разработчики получат возможность создавать собственные модули и сервисы через API, расширяя функциональность экосистемы.

Для конечных пользователей внедрен ряд удобных новшеств. Одно из ключевых — возможность свободного входа в мобильное приложение без сложных процедур авторизации. Это особенно актуально для арендодателей и временных пользователей, которым нужен быстрый доступ к базовым сервисам. Одновременно расширяются возможности по оплате ЖКУ — новый платежный шлюз теперь поддерживает все популярные способы расчетов.

Особое внимание уделено автоматизации рутинных операций. Процесс приемки квартир теперь полностью цифровой: собственники могут записываться на осмотр и фиксировать дефекты через удобные чек-листы. Также в работу диспетчерских служб войдет ИИ-помощник, способный распознавать голосовые обращения, классифицировать заявки и автоматически назначать исполнителей, существенно снижая нагрузку на колл-центры.

Клиенты Wellsoft получают дополнительные инструменты для развития. Девелоперы смогут реализовать полный цикл сервисов: от витрины объектов, покупки и приемки до эксплуатации в единой цифровой среде. Управляющие компании — внедрять мини-приложения для реализации уникальных функций и использовать маркетинговые инструменты для персонализированных коммуникаций с жильцами.

Отдельным направлением стало развитие сервиса для самозанятых, который позволяет жильцам выполнять небольшие работы за вознаграждение, например убирать территорию от снега. Завершает картину обновлений проект «Умный дом», который теперь поддерживает более быстрое удаленное управление устройствами, мониторинг их состояния и создание сценариев автоматизации.

Сегодня платформой Wellsoft Elements пользуются более 100 застройщиков и УК в России и странах СНГ. Для компаний, которые хотят предложить цифровые сервисы под собственным брендом, доступна white-label версия платформы — Wellsoft Core. Это решение позволяет сохранить все преимущества экосистемы, обеспечивая при этом полную кастомизацию под нужды конкретного бизнеса.