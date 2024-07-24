Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300

По итогам 2023 г. компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, заняла 34 строку в экспертном рейтинге CNews300, составленном отраслевым агентством CNews Analytics. За счет увеличения выручки более чем на 53%, Innostage совершила прыжок вверх с 41 строки (результат 2022 г.) сразу на семь пунктов.

Innostage росла на 20% быстрее рынка: совокупный прирост выручки 300 крупнейших отечественных ИТ-компаний составил 32,4% (2857 млрд руб. против 2158 млрд в 2022 г). Примечательно, что топ-50 компаний, включая Innostage, общими усилиями заработали 2172 млрд руб., т.е. 75% от выручки всех участников CNews300.

В дополнение к основному рейтингу, ранжирующему крупнейших российских игроков ИТ-рынка по размеру годовой выручки, аналитики приводят еще несколько срезов.

Innostage также укрепила свои позиции в рейтинге «CNews300: Крупнейшие компании-разработчики ПО и интеграторы 2023», поднявшись с 34 на 28 место. Аналитики подсчитали, что участники рейтинга CNews300, которые разрабатывают ПО и занимаются системной интеграцией, в 2023 г. сгенерировали прибыль в размере 2108 млрд руб. (из них 1809 млрд приходится на первую сотню), положительная динамика по нише составили 24,7%.

В еще одном рейтинге — «CNews Analytics: Самые эффективные ИТ-компании 2023», соизмеряющем выручку с численностью персонала, Innostage на 40 месте. При штатной численности в 1 307 сотрудников выработка на человека в 2023 г. составила 12,3 млн руб.

«Экспертные рейтинги – ценный материал для анализа темпов развития отдельных ниш и отрасли в целом, выявления закономерностей и точек роста. Участвуя в подобных исследованиях и ежегодно двигаясь на более высокие позиции, мы получаем независимую оценку своей деятельности и дополнительную мотивацию для новых достижений. Сейчас мы продолжаем фокусироваться на результативной кибербезопасности, реализуем сложные и ответственные проекты в этом направлении. Парадигма результативного кибербеза лежит и в основе разработанной нами комплексной методологии Innostage CyberYool. Она позволяет заказчикам не просто повышать цифровую устойчивость, но и оценивать качество наших услуг в понятных для бизнеса метриках», — отметил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.