В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации

В рамках консорциума «Гипертэк» планируется реализовать и интегрировать ИТ-решения для предприятий топливно-энергетического комплекса, развивать корпоративную культуру интеллектуальной автоматизации и тиражировать новые практики в роботизации бизнес-процессов. Соглашение о формировании технологического профессионального сообщества подписали 26 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

О сотрудничестве договорились три ИТ-компании: Центр технологий роботизации «Некст», Primo RPA и «Удостоверяющий центр Газинформсервис».

Михаил Верисов, директор Центра технологий роботизации «Некст»: «Консорциум «Гипертэк» объединил лидеров российского ИТ-рынка в уникальное экспертное сообщество. Опыт совместной реализации проектов для крупнейших промышленных предприятий нашей страны в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) наглядно продемонстрировал острую отраслевую потребность. Управление в ТЭК сопряжено с экстремальными объемами данных, глобальными и высокосложными цепочками поставок, а также эксплуатацией объектов критической информационной инфраструктуры. Это требует не точечных улучшений, а фундаментальных, комплексных ИТ-решений для сквозной автоматизации бизнес-процессов. И синергия технологий и экспертизы участников «Гипертэк» позволит выйти за пределы традиционной роботизации бизнес-процессов. Мы реализуем подход гиперавтоматизации – это принципиально новая, стратегическая парадигма роботизации. Ее суть – в создании сквозных, интеллектуальных автоматизированных процессов от инициирования до завершения, с минимальным вмешательством человека и максимальной эффективностью».

Александр Погребной, генеральный директор «Удостоверяющего центра Газинформсервис»: «В ходе нашей многолетней работы по автоматизации бизнес-процессов на предприятиях ТЭК, мы неоднократно сталкивались со специфическими задачами, решение которых было затруднительно с применением только классических ИТ-платформ. Такие факторы, как: наличие унаследованных legacy-решений; невозможность оперативной интеграции с внешними системами; беспрецедентное ускорение изменений автоматизируемых процессов затрудняли возможности доставки решений для бизнеса в требуемые сроки и с учетом имеющихся бюджетных возможностей. С появлением и развитием технологий гиперавтоматизации, эти проблемные вопросы получили системный и комплексный ответ. В этом контексте открытие в компании отдельного направления по гиперавтоматизации и вступление в консорциум, стало логичным продолжением усилий УЦ «ГИС», нацеленных на предоставление нашим клиентам полного технологического стека взаимоувязанных и интегрируемых решений для автоматизации бизнес-процессов. Вместе с тем стоит отметить, что на пути оперативного внедрения решений по гиперавтоматизации рабочие команды зачастую сталкиваются с необходимостью масштабирования системно-технической инфраструктуры, требованиями по информационной безопасности, регуляциями, связанными с преимущественным использованием отечественного ПО, потребностями в интеграции с технологиями электронной подписи. Мы уверены, что наша глубокая экспертиза по данным направлениям и многолетний опыт работы для нефтегазового сектора, позволят сохранить и нарастить темпы внедрения технологий гиперавтоматизации в отрасли силами проектных групп, сформированных из состава организаций, входящих в консорциум Гипертэк».

Михаил Иванов, управляющий директор и сооснователь Primo RPA: «Для нас участие в консорциуме — это стратегический шаг. Мы реализовали ряд проектов для ТЭК и хорошо понимаем, с какими задачами сталкиваются отраслевые лидеры. Платформа Primo RPA уже используется как технологическая основа для гиперавтоматизации – она позволяет выстраивать сквозные, интеллектуальные процессы: от автоматизации рутинных задач до управления комплексными бизнес-сценариями. Такое партнерство – важный шаг к формированию единой технологической среды, адаптированной под реальные вызовы и масштаб отрасли».