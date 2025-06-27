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Погребной Александр
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации 1
|03.11.2015
|ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» 1
Погребной Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Терем 65 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
|Газинформсервис - ГИС 323 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 1
|Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 60 1
|Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 1
|Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Львов Владимир 17 1
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