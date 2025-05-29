«Яндекс 360» и «Сферус» создают ВКС с эффектом присутствия

Сервис «Яндекс 360», который входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech, и «Сферус» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Компании совместно разрабатывают платформу видеоконференцсвязи нового поколения — с полноценным эффектом присутствия в пространстве встречи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Решение объединяет возможности «Яндекс Телемоста» и иммерсивную технологию трансляций в 360°, разработанную «Сферус». Участники смогут подключаться с любого устройства и, находясь за сотни километров от места события, чувствовать себя внутри происходящего: свободно управлять ракурсом, фокусом и направлением обзора — как будто они действительно находятся в одном пространстве со всеми участниками встречи. Это особенно важно в сценариях, где требуется эффект личного присутствия: во время практических занятий, стратегических сессий или демонстрации ключевых этапов проекта инвестору.

«Быть внутри события» — новая парадигма видеосвязи

«Сегодня видеоконференции — это уже не просто связь. Это инструмент, который может заменить физическое присутствие. В партнерстве со «Сферус» мы расширяем возможности Яндекс Телемоста, чтобы пользователи не просто смотрели на происходящее, а были внутри события. Это важно для бизнеса, который хочет быстрее принимать решения и быть ближе к реальности», — отметил Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

«Сферус — это российская ИТ-лаборатория, которая создает и развивает экосистему уникальных 360-решений. Партнерство с «Яндексом» — важный шаг, позволяющий раскрыть потенциал наших инноваций для бизнеса и образования, создав эффект синергии с лидером тех-индустрии», — отметил Максим Малышев, СЕО и основатель проекта «Сферус».

Новый стандарт цифрового взаимодействия

Создаваемое решение работает прямо в браузере. Не требуется ни сложной ИТ-инфраструктуры, ни VR-гарнитур. Все, что нужно — приложение и одна камера, которая может транслировать видео в формате 360°. Платформа сохраняет весь привычный функционал ВКС: демонстрация экрана, запись, уведомления, интеграция с календарем и другими рабочими инструментами, но добавляются ощущение личного присутствия и контроль визуального контекста каждым участником.

Эта разработка ориентирована прежде всего на задачи, которые раньше требовали личного выезда, — от производственного контроля до обучения и командных встреч. Видеосвязь становится не просто средством коммуникации, а полноценной альтернативой личному участию.

Решение для бизнеса, образования и мероприятий

По замыслу команд, новая платформа должна изменить представление о границах удаленного взаимодействия. Особенно актуальна она будет в отраслях, где визуальный контроль и эффект присутствия критичны: промышленность, строительство, аварийный мониторинг, обучение, корпоративные мероприятия.

К примеру, прораб сможет показать ход работ инвестору без командировок. Преподаватель — провести практическое занятие с демонстрацией оборудования или процессов в реальном времени, не собирая студентов в аудитории. Инспектор может дистанционно осмотреть объект, если визуального контроля достаточно для первичной оценки. Сотрудники, подключенные к онлайн-трансляции, получают больше, чем просто картинку: они сами управляют тем, что видят. Это дает принципиально новый уровень вовлеченности.

Совместная разработка «Яндекс 360» и «Сферус» показывает, как технологии могут преодолеть дистанцию не только физически, но и эмоционально. Именно это сегодня определяет, насколько эффективно могут работать распределенные команды — как в офисе, так и за его пределами.