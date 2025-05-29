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Малышев Максим
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«Яндекс 360» и «Сферус» создают ВКС с эффектом присутствия 1
Малышев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex B2B Tech 36 1
|Парадигма 154 1
|Yandex - Яндекс 7821 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 226 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 1
|Королев Роман 15 1
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