«Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект

Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC). NGC повышает эффективность облачных вычислений на графических процессорах (GPU), обеспечивает значительный рост производительности работы разработчиков моделей машинного обучения, позволяет получить экономию затрат до 30% на разработку решений по искусственному интеллекту, сокращая время их внедрения от недель и дней до часов. Сами графические процессоры Nvidia Tesla V100 доступны пользователям «Яндекс.облака» с конца 2019 г.

Nvidia GPU Cloud (NGC) — это библиотека специализированного ПО, сейчас в ней доступно более 80 оптимизированных приложений для работы с искусственным интеллектом, машинным обучением, нейронными сетями и высокопроизводительными вычислениями (HPC). В библиотеку постоянно добавляются новые приложения. Доступ к NGC бесплатный. Все приложения оптимизированы для максимальной производительности при работе с графическими процессорами Nvidia и упакованы в контейнеры.

Благодаря совместной работе компаний платформа «Яндекс.облака» стала первым публичным облаком в России, получившим статус официального партнера c NGC-сертификацией от Nvidia.

Российские компании могут применять приложения NGС для решения прикладных бизнес-задач: построения рекомендательных систем, оптимизированного управления запасами, оптического контроля на производстве, организации дорожного движения в умных городах, разработки различных приложений и систем на основе компьютерного зрения.

Готовые приложения для работы с ИИ и машинным обучением также помогут в создании принципиально новых продуктов и сервисов «завтрашнего дня»: в сфере беспилотного транспорта, генного анализа и медицинских исследований, дополненной и виртуальной реальности. Например, среди приложений есть программное обеспечение Parabricks, которое применяется исследователями Covid-19. ПО Parabricks для геномного анализа основано на популярном наборе инструментов Genome Analysis и работает на GPU, ускоряя анализ данных до 50 раз. Nvidia бесплатно предоставляет 90-дневную лицензию на Parabricks всем исследователям нового коронавируса. Среди других популярных фреймворков: Tensorflow и TensorRT.

По данным исследования Headhunter, за два года спрос на специалистов в сфере Data Science вырос на 234%, кроме того, они входят в число наиболее высокооплачиваемых специалистов. Использование приложений NGC сэкономит до 30% времени команд по анализу данных: вместо настроек узкоспециализированного ПО, разработчики моделей машинного обучения могут сразу перейти к обучению и тренировке алгоритмов.

По данным IDC, инвестиции на российском рынке искусственного интеллекта могут увеличиться вдвое к 2023 г. 70% опрошенных компаний из различных секторов экономики готовы приступить к внедрению ИИ-решений в течение двух лет, более 80% участников исследования планируют снизить затраты и увеличить производительность в бизнес-процессах за счет когнитивных технологий и ИИ-систем. Доступ к приложениям NGC в «Яндекс.облаке» поможет этим компаниям начать использование этой технологии с меньшими затратами: за счет экономии на приобретении и настройке необходимой ИТ-инфраструктуры.