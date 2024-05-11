Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.

Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества ресурсов, позволяют пользователям экономить на покупке дорогостоящего оборудования и его обслуживании.

Помогая развитию искусственного интеллекта, сервисов машинного обучения и обучения нейронных сетей в целом, GPU Cloud стали неотъемлемой частью современной ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса и ИИ-стартапов. Аналитики Market.CNews, в свою очередь, стремятся дать рынку максимально полную и точную информацию об участниках рынка GPU Cloud. Подробности — в обзоре GPU Cloud 2024.

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Рейтинг GPU Cloud 2024

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:

Виды сервисов на базе GPU. Платформы виртуализации. Виды GPU-серверов. Количество конфигураций. Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU. Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов. Заявленный SLA. Параметры ЦОД, на базе которых оказывается услуга. Тестовый период и его ограничения. Скидка при годовой оплате. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга GPU Cloud признана компания T1 Облако, предлагающая своим клиентам самые современные видеокарты на базе серверов с достаточно мощными процессорами и оперативной памятью DDR5, установленными в дата-центрах и подтвержденным уровнем надежности Tier III. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — высокий.

Второе место — у компании Selectel, которая отличается широким разнообразием GPU-серверов и хорошей технологической подосновой на базе 5 ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге. Тестовый период — 7 дней, уровень цен — высокий.

Таблица 1. Топ-5 российских провайдеров GPU Cloud 2024 Место Компания Сервис Сумма баллов 1 Т1 Облако GPU T1 Облако 717 2 Selectel Серверы с GPU 701 3 immers.cloud GPU-серверы 697 4 Timeweb Cloud Timeweb Cloud GPU 693 5 Rosukrep Облачный сервер с GPU 672

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор GPU Cloud

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг GPU Cloud 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор GPU Cloud 2024 Технологии Надёжность Универсальность Стоимость 357 117 193 50 289 103 270 39 341 65 217 74 312 106 213 62 273 111 212 76 295 120 176 38 273 76 223 48 272 105 176 65 174 114 216 79 251 84 181 54 243 78 136 48 149 98 179 73

Число провайдеров GPU Cloud и их мощности растут

Изучая рейтинги и обзоры GPU Cloud, подготовленные аналитиками Market.CNews за последние 3 года, можно сделать два однозначных вывода:

Число провайдеров GPU Cloud неуклонно растет. Технологическая база провайдеров ежегодно улучшается.

Параллельно расширяется и список инфраструктурных сервисов, на базе которых доступны облачные GPU-ускорители. Все вместе обеспечивает рост данному сегменту рынка опережающими темпами.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.

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