Разделы

Маркет
|

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.

Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества ресурсов, позволяют пользователям экономить на покупке дорогостоящего оборудования и его обслуживании.

Помогая развитию искусственного интеллекта, сервисов машинного обучения и обучения нейронных сетей в целом, GPU Cloud стали неотъемлемой частью современной ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса и ИИ-стартапов. Аналитики Market.CNews, в свою очередь, стремятся дать рынку максимально полную и точную информацию об участниках рынка GPU Cloud. Подробности — в обзоре GPU Cloud 2024.

Перейти к обзору GPU Cloud 2024

Рейтинг GPU Cloud 2024

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:

  1. Виды сервисов на базе GPU.
  2. Платформы виртуализации.
  3. Виды GPU-серверов.
  4. Количество конфигураций.
  5. Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU.
  6. Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов.
  7. Заявленный SLA.
  8. Параметры ЦОД, на базе которых оказывается услуга.
  9. Тестовый период и его ограничения.
  10. Скидка при годовой оплате.
  11. Стоимость.

© merrydolla / Фотобанк Фотодженика
Облачные сервисы GPU Cloud используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу GPU Cloud 2024

Лидером рейтинга GPU Cloud признана компания T1 Облако, предлагающая своим клиентам самые современные видеокарты на базе серверов с достаточно мощными процессорами и оперативной памятью DDR5, установленными в дата-центрах и подтвержденным уровнем надежности Tier III. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — высокий.

Второе место — у компании Selectel, которая отличается широким разнообразием GPU-серверов и хорошей технологической подосновой на базе 5 ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге. Тестовый период — 7 дней, уровень цен — высокий.

Таблица 1. Топ-5 российских провайдеров GPU Cloud 2024

Место Компания Сервис Сумма баллов
1 Т1 Облако GPU T1 Облако 717
2 Selectel Серверы с GPU 701
3 immers.cloud GPU-серверы 697
4 Timeweb Cloud Timeweb Cloud GPU 693
5 Rosukrep Облачный сервер с GPU 672

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор GPU Cloud

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

Перейти к обзору GPU Cloud 2024

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Рейтинг GPU Cloud 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор GPU Cloud 2024

Технологии
Надёжность
Универсальность
Стоимость

357
117
193
50
289
103
270
39
341
65
217
74
312
106
213
62

273
111
212
76

295
120
176
38
273
76
223
48

272
105
176
65
174
114
216
79
251
84
181
54
243
78
136
48
149
98
179
73

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024

Число провайдеров GPU Cloud и их мощности растут

Изучая рейтинги и обзоры GPU Cloud, подготовленные аналитиками Market.CNews за последние 3 года, можно сделать два однозначных вывода:

  1. Число провайдеров GPU Cloud неуклонно растет.
  2. Технологическая база провайдеров ежегодно улучшается.

Параллельно расширяется и список инфраструктурных сервисов, на базе которых доступны облачные GPU-ускорители. Все вместе обеспечивает рост данному сегменту рынка опережающими темпами.

Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать
кадры

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.

Перейти к обзору GPU Cloud 2024

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний по методологии ЭДО 2024

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Market.CNews опубликовал рейтинг российских СЭД 2024

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024