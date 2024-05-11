Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2024. Аналитики провели сравнение сервисов на базе GPU, видов GPU-серверов, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.
Облачные сервисы GPU Cloud (Graphics Processing Unit) используются для сложных расчетов и обработки больших объемов данных. Они значительно ускоряют процесс работы над проектами, требующими большого количества ресурсов, позволяют пользователям экономить на покупке дорогостоящего оборудования и его обслуживании.
Помогая развитию искусственного интеллекта, сервисов машинного обучения и обучения нейронных сетей в целом, GPU Cloud стали неотъемлемой частью современной ИТ-инфраструктуры крупного бизнеса и ИИ-стартапов. Аналитики Market.CNews, в свою очередь, стремятся дать рынку максимально полную и точную информацию об участниках рынка GPU Cloud. Подробности — в обзоре GPU Cloud 2024.
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Рейтинг GPU Cloud 2024
Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
- Виды сервисов на базе GPU.
- Платформы виртуализации.
- Виды GPU-серверов.
- Количество конфигураций.
- Тип процессоров, памяти и графических ускорителей GPU.
- Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов.
- Заявленный SLA.
- Параметры ЦОД, на базе которых оказывается услуга.
- Тестовый период и его ограничения.
- Скидка при годовой оплате.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга GPU Cloud признана компания T1 Облако, предлагающая своим клиентам самые современные видеокарты на базе серверов с достаточно мощными процессорами и оперативной памятью DDR5, установленными в дата-центрах и подтвержденным уровнем надежности Tier III. Тестовый период — 30 дней, уровень цен — высокий.
Второе место — у компании Selectel, которая отличается широким разнообразием GPU-серверов и хорошей технологической подосновой на базе 5 ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге. Тестовый период — 7 дней, уровень цен — высокий.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Обзор GPU Cloud
Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
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Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
Число провайдеров GPU Cloud и их мощности растут
Изучая рейтинги и обзоры GPU Cloud, подготовленные аналитиками Market.CNews за последние 3 года, можно сделать два однозначных вывода:
- Число провайдеров GPU Cloud неуклонно растет.
- Технологическая база провайдеров ежегодно улучшается.
Параллельно расширяется и список инфраструктурных сервисов, на базе которых доступны облачные GPU-ускорители. Все вместе обеспечивает рост данному сегменту рынка опережающими темпами.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.
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