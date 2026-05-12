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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Косолапов Кирилл

СОБЫТИЯ


12.05.2026 Аналитика «Кион»: названы самые популярные фильмы и сериалы среди россиян в майские праздники 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
16.04.2024 Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 1
09.01.2024 «Онланта» стала акционером компании Amvera 1
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023 1
15.09.2004 Рынок КПК в России теряет рентабельность 1
13.09.2004 Rover выдавили с рынка КПК 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Косолапов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Amvera - Амвера 7 4
Selectel - Селектел 544 3
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Rover - RoverComputers 423 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Dell EMC 5180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Sony 6739 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Canalys 236 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Формоза - Formoza 179 1
MiTAC 84 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
DevOps - Development и Operations 1240 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
OpenStack 560 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
Linux OS 11533 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Rover - RoverPC 104 2
Selectel Vscale 6 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 43 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Ансимов Константин 37 2
Волков Михаил 70 2
Листопад Андрей 4 2
Симонова Елена 4 2
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
Чеботарев Дмитрий 16 1
Гузеева Лариса 3 1
Чурсин Юрий 9 1
Ардова Анна 1 1
Хаев Виталий 1 1
Сиятвинда Григорий 1 1
Санников Евгений 1 1
Стоянов Максим 9 1
Аронова Мария 1 1
Захаренко Максим 57 1
Андреев Андрей 33 1
Никитин Андрей 64 1
Таран Сергей 43 1
Петров Александр 26 1
Акиньшина Оксана 11 1
Тарасова Аглая 2 1
Исаев Дмитрий 58 1
Лопатин Виктор 25 1
Киппельман Игнатий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Перу - Республика 293 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
ITResearch 123 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Мировой рынок смартфонов 19 1
SmartMarketing 74 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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