Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Косолапов Кирилл
СОБЫТИЯ
|12.05.2026
|Аналитика «Кион»: названы самые популярные фильмы и сериалы среди россиян в майские праздники 1
|16.04.2024
|Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
|16.04.2024
|Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 1
|09.01.2024
|«Онланта» стала акционером компании Amvera 1
|12.12.2023
|Обзор рынка Kubernetes 2023 1
|15.09.2004
|Рынок КПК в России теряет рентабельность 1
|13.09.2004
|Rover выдавили с рынка КПК 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Косолапов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Ансимов Константин 37 2
|Волков Михаил 70 2
|Листопад Андрей 4 2
|Симонова Елена 4 2
|Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
|Чеботарев Дмитрий 16 1
|Гузеева Лариса 3 1
|Чурсин Юрий 9 1
|Ардова Анна 1 1
|Хаев Виталий 1 1
|Сиятвинда Григорий 1 1
|Санников Евгений 1 1
|Стоянов Максим 9 1
|Аронова Мария 1 1
|Захаренко Максим 57 1
|Андреев Андрей 33 1
|Никитин Андрей 64 1
|Таран Сергей 43 1
|Петров Александр 26 1
|Акиньшина Оксана 11 1
|Тарасова Аглая 2 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Киппельман Игнатий 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.