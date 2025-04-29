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Amvera Амвера
Amvera — компания-разработчик программного обеспечения. Предоставляет услуги публичного облака Amvera Cloud c функционалом автоматического развертывания ИT-приложений. Офис компании расположен в Москве.
Amvera и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
|Косолапов Кирилл 6 4
|Ансимов Константин 34 2
|Волков Михаил 63 2
|Листопад Андрей 4 2
|Захаренко Максим 56 1
|Никитин Андрей 50 1
|Таран Сергей 42 1
|Исаев Дмитрий 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147961 4
|Перу - Республика 280 1
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