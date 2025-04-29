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Amvera Амвера


Amvera — компания-разработчик программного обеспечения. Предоставляет услуги публичного облака Amvera Cloud c функционалом автоматического развертывания ИT-приложений. Офис компании расположен в Москве.


29.04.2025 Студенты разработали ИИ-репортер кода для «АльфаСтрахование» 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
16.04.2024 Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 1
09.01.2024 «Онланта» стала акционером компании Amvera 1
12.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023 1
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Amvera и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 403 4
Ланит - Онланта - Onlanta 109 2
Softline - Софтлайн 2948 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 1
Broadcom - VMware 2402 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Cloud4Y 292 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 54 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 116 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 54 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1097 3
АльфаСтрахование СГ 329 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 965 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16286 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 3
DevOps - Development и Operations 929 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1940 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6267 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 415 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1211 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1597 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1106 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2836 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4598 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1030 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1241 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 819 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 412 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2412 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2061 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2749 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1589 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 157 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1715 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 289 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 154 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1184 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 559 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 518 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 167 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Linx Cloud 60 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Linux OS 10179 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 49 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11167 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 985 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2978 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8955 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13987 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8192 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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