Разделы

ПО Бизнес Интеграция
|

Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая

Группа «Астра» купила 70% компании-разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. В результате сделки в купленную компанию будет вложено 2,5 млрд руб. Решения, которые войдут в технологический стек «Астры», позволят обслуживать ИТ-инфраструктуру бизнеса и госструктур.

Контроль над ИТ-компанией

Как стало известно CNews, группа «Астра» (объединение независимых ИТ-брендов, включая владельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры».

В продуктовый портфель компании входят решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также продукты для организации ИТ-инфраструктур для ЦОДов и крупных заказчиков. Потребителями продуктов выступает госсектор и частный бизнес.

В результате заключенной сделки объем инвестиций в приобретенную компанию составит 2,5 млрд руб., «Астра» получила 70% акций, а 30% осталось у генерального директора ISPsystem Павла Гуральника.

«Присоединение компании ISPsystem серьезно усиливает серверное направление ГК "Астра", как инфраструктурной компании», — сказал CNews генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. Объединение активов компаний позволит существенно ускорить темпы импортозамещения, развить и усовершенствовать программные решения, оптимизировать каналы сбыта и скорость внедрения продуктов, считает Гуральник.

Чем занимается ISPsystem

ISPsystem – иркутская ИТ-компания, основанная в 2004 г. Она создает экосистему ПО для обслуживания физического оборудования и серверной виртуализации. Среди клиентов и партнеров компании — «Билайн», МТС, хостинг-провайдером Host Sailor в Дубае, хостинг-провайдер в Риге 2Cloud и т.д.

astra_600.jpg

«Астра» приобрела иркутского разработчика российских платформ

Продукты компании DCImanager, VMmanager и BILLmanager — теперь входящие в технологический стек «Астры» — позволяют решать задачи управления, мониторинга и оркестрации физических и облачных инфраструктур. Все три продукта включены в реестр Минцифры. Их применение позволяет уменьшить нагрузку на персонал и ресурсы, оптимизировать расходы, повысить доступность и качество услуг.

Работаем с «новой нефтью»: изучаем разные инструменты для распространенных задач
Цифровизация

Платформа для управления веб-хостингом ISPmanager на базе Linux не войдет в контур сделки, и ее дальнейшим развитием будет заниматься отдельная компания ISPmanager.

Активы «Астры»

Технологический стек группы «Астра» включает ОС Astra Linux (компании «Русбитех-Астра») для различных процессорных архитектур, в том числе серверную ОС, комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk (компании «Увеон — облачные технологии») корпоративную почту RuPost, решение для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad и средства резервного копирования RuBackup (созданные «Рубэкап»).

«При слиянии наших портфелей появляется возможность закрыть максимум сценариев заказчиков, предоставляя точку входа в экосистему продуктов, где уже есть легко интегрируемый и совместимый пакет решений», — говорит Гуральник.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных

Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru

В России заблокировали «Google Новости»

Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL

IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов

Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022