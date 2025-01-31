Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Группа Астра» приглашает независимых исследователей безопасности протестировать BILLmanager на платформе Bi.Zone Bug Bounty

«Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации, запускает новую программу на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Теперь на площадке будет доступен продукт BILLmanager — платформа для управления и анализа ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее на платформе Bi.Zone компания вывела продукт серверной виртуализации VMmanager, входящий в портфель «Группы Астра», что вызвало интерес со стороны профессионального сообщества.

Теперь независимые исследователи смогут внести свой вклад в укрепление безопасности решения BILLmanager. Багхантеры будут искать уязвимости в системе, а за каждую подтвержденную проблему им будет выплачиваться вознаграждение. Размер награды может достигать 100 тыс. руб. в зависимости от серьезности обнаруженных недостатков.

«Продолжая инвестировать в безопасность наших решений, мы убеждены, что совместные усилия профессионалов «Группы Астра», наших команд разработчиков и независимых экспертов позволят обеспечить надежную защиту наших продуктов и способствовать развитию ИТ-сообщества», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (входит в «Группу Астра»).

«Это уже третья программа на нашей платформе от «Группы Астра». Мы отмечаем растущий интерес к багбаунти со стороны разработчиков коммерческого ПО, а также интерес со стороны багхантеров к таким программам. Совместные усилия внутренних специалистов и независимых исследователей позволят повысить устойчивость цифровых ресурсов Группы к актуальным киберугрозам», – отметил Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty.

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов
Импортонезависимость

BILLmanager ориентирован на управление облачными и аппаратными инфраструктурами, включая гибридные и мультиоблачные среды. Платформа позволяет проводить глубокий анализ эффективности использования инфраструктуры, отслеживать текущую нагрузку и прогнозировать будущий спрос на ресурсы. Продукт помогает компаниям автоматизировать процессы предоставления виртуальных и физических ресурсов, учитывать доступные или выделенные ресурсы, а также оценивать затраты на предоставляемые внутри организации услуги.

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Антивирусы бесполезны? Хакеры научились отключать их у россиян и после взлома уходить незамеченными

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Google запретил использовать свой поисковик миллионам пользователям, заботящимся о своей безопасности

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще