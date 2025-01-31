«Группа Астра» приглашает независимых исследователей безопасности протестировать BILLmanager на платформе Bi.Zone Bug Bounty

«Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации, запускает новую программу на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Теперь на площадке будет доступен продукт BILLmanager — платформа для управления и анализа ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее на платформе Bi.Zone компания вывела продукт серверной виртуализации VMmanager, входящий в портфель «Группы Астра», что вызвало интерес со стороны профессионального сообщества.

Теперь независимые исследователи смогут внести свой вклад в укрепление безопасности решения BILLmanager. Багхантеры будут искать уязвимости в системе, а за каждую подтвержденную проблему им будет выплачиваться вознаграждение. Размер награды может достигать 100 тыс. руб. в зависимости от серьезности обнаруженных недостатков.

«Продолжая инвестировать в безопасность наших решений, мы убеждены, что совместные усилия профессионалов «Группы Астра», наших команд разработчиков и независимых экспертов позволят обеспечить надежную защиту наших продуктов и способствовать развитию ИТ-сообщества», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (входит в «Группу Астра»).

«Это уже третья программа на нашей платформе от «Группы Астра». Мы отмечаем растущий интерес к багбаунти со стороны разработчиков коммерческого ПО, а также интерес со стороны багхантеров к таким программам. Совместные усилия внутренних специалистов и независимых исследователей позволят повысить устойчивость цифровых ресурсов Группы к актуальным киберугрозам», – отметил Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty.

BILLmanager ориентирован на управление облачными и аппаратными инфраструктурами, включая гибридные и мультиоблачные среды. Платформа позволяет проводить глубокий анализ эффективности использования инфраструктуры, отслеживать текущую нагрузку и прогнозировать будущий спрос на ресурсы. Продукт помогает компаниям автоматизировать процессы предоставления виртуальных и физических ресурсов, учитывать доступные или выделенные ресурсы, а также оценивать затраты на предоставляемые внутри организации услуги.

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.