VMmanager пройдет сертификацию ФСТЭК

Вендор продукта VMmanager ISPsystem получил лицензию на деятельность в области разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации. Таким образом, VMmanager 6 Infrastructure – масштабируемая российская платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации – пройдет все необходимые проверки и испытания, чтобы получить сертификат средства защиты информации в I квартале 2024 г.

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») объявляет о получении лицензии ФСТЭК России на деятельность в сфере разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации. Это означает, что теперь вендор имеет право заниматься созданием СЗИ, которые соответствуют высоким стандартам безопасности, установленным регулятором. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

VMmanager — российская платформа для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. Применение продукта позволяет централизованно администрировать среду виртуализации, использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Решение объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации, поддерживает SAN- и Ceph-хранилища. Высокий уровень надежности достигается за счет кластера высокой доступности, встроенного инструментария для резервного копирования, а также микросервисной архитектуры.

Сертификация ФСТЭК России — это процесс оценки соответствия продукта требованиям и стандартам в части безопасности, установленным государством. Получение данного сертификата подтверждает, что решение или услуга отвечают строгим критериям регулятора, и их можно использовать для обработки конфиденциальных сведений в различных организациях, включая объекты критической информационной инфраструктуры. На сегодняшний день сертифицированный софт крайне востребован на рынке, так как его применение позволяет обеспечить эффективную и надежную защиту и ИТ-систем в целом, и данных, которые в них содержатся и обрабатываются.

«Мы всегда уделяли большое внимание защищенности данных наших клиентов, и прохождение сертификации ФСТЭК подтверждает нашу приверженность высоким стандартам безопасности. Мы совершенствуем свои решения и делаем все для того, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов и подходили для использования в критических инфраструктурах», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.