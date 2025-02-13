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VMmanager: безопасность платформы подтверждена сертификатом ФСТЭК России

Компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») объявила об успешном завершении сертификации платформы VMmanager и о получении статуса сертифицированного средства виртуализации четвертого класса защиты. Получен сертификат № 4911 от 7 февраля 2025 г. Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Этот статус подтверждает соответствие продукта требованиям безопасности и позволяет использовать платформу для создания и обеспечения защиты виртуальной инфраструктуры, обрабатывающей любую конфиденциальную информацию. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа VMmanager соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты средств виртуализации. Соответствие указанным требованиям позволяет применять VMmanager для обработки и защиты информации в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно и в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до первого категории включительно.

VMmanager — российское решение для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. Продукт позволяет централизованно управлять средой виртуализации, использовать вычислительные и сетевые ресурсы. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации, высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования, а также микросервисной архитектуры платформы.

На сегодняшний день платформа VMmanager установлена на более чем 6000 серверах виртуализации в инфраструктуре компаний из разных сфер бизнеса, а также государственных учреждений.

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В одном из недавних проектов под управлением VMmanager количество узлов в одной инсталляции превысило отметку в 700 единиц, а другой заказчик и вовсе установил рекорд, запустив одновременно свыше 65 тыс. виртуальных машин.

«В условиях стремительной цифровизации экономики и активного перехода на облачные технологии необходимость в надежных и сертифицированных решениях для управления виртуальной инфраструктурой становится критичной. Все чаще такие проекты реализуются в рамках государственных программ и инициатив, что значительно повышает спрос на продукты, соответствующие строгим стандартам безопасности, подтвержденным сертификатами ФСТЭК России. Мы рады получить подтверждение, что VMmanager полностью соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к средствам вирутализации для применения в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Мы совершенствуем свои решения, делая все возможное для того, чтобы наша платформа могла обеспечивать надежную защиту данных при их обработке, хранении и передаче, исключая возможность несанкционированного доступа», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

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