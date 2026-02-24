Разделы

«Смарт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Traffic Inspector Next Generation с «Ред Виртуализацией»

Компании «Смарт-Софт», разработчик комплексного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения и создатель отечественной системы виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», объявляют о завершении цикла совместных испытаний и подтверждении полной совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

По итогам тестирования были выпущены сертификаты совместимости для коммерческой версии Traffic Inspector Next Generation 1.13 и версии, сертифицированной ФСТЭК России. Всесторонние испытания подтвердили стабильную работу полного спектра функций TING в среде «Ред Виртуализация 7.3.2», включая фильтрацию трафика, работу межсетевого экрана, VPN (IPsec, OpenVPN, WireGuard), систем IDS/IPS, антивируса, веб-прокси и других сетевых сервисов.

«Для наших заказчиков из госсектора и регулируемых отраслей принципиально важна возможность развертывания проверенных решений в защищенной отечественной инфраструктуре, — сказал Ярослав Дячкин, руководитель Службы технической поддержки «Смарт-Софт». — Успешное завершение тестирования с «Ред Виртуализацией» — это гарантия того, что TING, особенно в сертифицированной ФСТЭК России редакции, работает предсказуемо и эффективно в виртуальном контуре. Теперь наши клиенты могут строить безопасные виртуальные ЦОДы на полностью российском технологическом стеке».

«Подтверждение совместимости «Ред Виртуализации» и Traffic Inspector Next Generation позволяет заказчикам создавать защищенные и производительные виртуальные инфраструктуры, соответствующие требованиям регуляторов. Мы видим высокий спрос на такие комплексы в организациях, где безопасность и контроль данных являются приоритетом», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Traffic Inspector Next Generation, развернутый в качестве виртуального сетевого шлюза, позволяет контролировать весь трафик между внутренней сетью и интернетом, обеспечивая безопасность, учет и управление.

Интеграция решений от «Смарт-Софт» и «Ред Софт» открывает новые возможности для создания безопасных гибридных и частных облаков, соответствия требованиям регуляторов и импортозамещения в сегменте сетевой безопасности.

