Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек

Итальянский системный администратор Франко Кониди создал Linux-дистрибутив SysLinuxOS 12, который очень пригодится людям его профессии. Это Live-решение, загружающееся с флешки и содержащее десятки предустановленных программ – как для администрирования, так и обычных пользовательских. Это ОС класса «все в одном», которая, по мнению автора, пригодится всем сисадминам и упростит их работу.

Linux в кармане

Создан Linux-дистрибутив SysLinuxOS 12, разработанный исключительно для системных администраторов и представляющий собой ультимативное автономное решение с множеством интегрированных программ для администрирования, не требующее при этом предварительно установки на компьютер. Это LiveCD-дистрибутив — он предназначен для записи на USB-накопитель с последующей загрузкой с него и не требует предварительной установки на компьютер. Это позволяет системному администратору постоянно иметь при себе компактное устройство, с которого он может загрузиться на любом компьютере и запустить требующийся ему в данный момент софт.

SysLinuxOS 12 основан на пакетной базе Debian 12, на что указывает индекс названии. За проектом стоит всего один человек – дистрибутив разрабатывается итальянцем Франко Кониди (Franco Conidi) под псевдонимом Edmond. Работа над проектом началась в марте 2022 г.

На что способен новый Linux

Внутри SysLinuxOS 12 пользователя ожидает в первую очередь очень нестандартно оформленный рабочий стол. Прямо на основном экране он увидит текущие дату и время, количество минут с момента загрузки, потребление интернет-трафика, расход оперативной памяти (включая самые «прожорливые» процессы), температуру и загруженность процессора и многое другое. Если SysLinuxOS загружен на ноутбуке, на рабочем столе появится шкала заряда аккумулятора, в процентах. Все это по умолчанию доступно в версии с окружением MATE – в GNOME есть подобные функции, но для их активации нужно кликнуть в правом верхнем (по умолчанию – именно верхнем) углу экрана на панели задач.

Фото: SysLinuxOS Базовая диагностика доступна даже без запуска дополнительных программ - в MATE все выводится на рабочий стол

Но самая важная составляющая дистрибутива – это в данном случае предустановленные приложения. К узкоспециализированному ПО можно отнести: Nmap, Fast-cli, Sparrow-Wifi, Etherape, PackETH, Angry Ip Scanner для диагностики сети и многие другие. Wine для запуска Windows-программ тоже в наличии. Набор знакомых обычному пользователю программ включает клиент OpenVPN, браузеры Firefox, Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Tor, а также Teamviewer для удаленного доступа, Virtualbox для виртуализации и мессенджеры Zoom и Skype для видеоконференций. Полный список состоит из нескольких десятков заранее интегрированных в систему утилит.

SysLinuxOS 12 собран на ядре Linux версии 6.3.8, вышедшей 14 июня 2023 г. и являющейся самой свежей на момент выхода материала. Чтобы система имела меньше общего с Debian, Кониди внес в нее несколько изменений. Например, в загрузчике GRUB поиск других установленных на ПК систем ведется через пакет os-prober.

Хорошо, когда есть выбор

Выбор в пользу Debian как основы дистрибутива SysLinuxOS Франко Кониди, по его словам, сделал потому, что много лет работает в этой системе. К слову, отечественная ОС Astra Linux тоже основана на Debian.

Готовя к выпуску свою сборку с индексом 12, Кониди разработал два отдельных дистрибутива, различающихся графической средой – один получил оболочку MATE, тогда как второй поставляется с GNOME. «Весят» дистрибутивы примерно одинаково – 4,8 и 4,6 ГБ соответственно, что не позволяет записать их на стандартный 4,5-гигабайтный диск DVD-5. С другой стороны, они без труда умещаются на 8-гигабайтной флешке.

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При необходимости SysLinux OS 12 можно установить на компьютер в качестве единственной или дополнительной операционной системы. Кониди реализовал эту опцию при помощи инсталлятора Calamares.

Слово автора

Франко Кониди заявляет, что он сам работает системным администратором. Идея создать универсальную портативную ОС посетила его, поскольку он давно нуждался в чем-то подобном, что он мог бы брать с собой и запускать в любое время на любом ПК. «Я чувствовал потребность в дистрибутиве, включающем все необходимые инструменты и работающем «из коробки», – заявил Кониди.

Фото: SysLinuxOS Зачем работать в одном браузере , когда можно сразу в четырех

Автор проекта утверждает, что SysLinuxOS можно использовать как live-систему, в которой с момента запуска есть весь необходимый инструментарий, притом не только узкоспециализированный. «Системный администратор работает с оборудованием разных производителей, сталкивается с разными операционными системами и даже при общении с ИТ-отделом по удаленке может пользоваться одновременно Teamviewer, AnyDesk, Teams, Zoom и т. д. Иногда вам нужно использовать разные браузеры, а иногда существует программа .exe, которая необходима для обновления определенного типа устройств», – говорит Франко Кониди, объясняя, для чего может пригодиться его творение.