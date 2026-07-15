Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

Домен t.me, которым владеет Telegram, был отключен 14 июля 2026 г. из-за санкций США в отношении давно остановленного VPN-сервиса, который годами обслуживал киберпреступников. Спустя почти сутки работа домена восстановлена – ради этого Telegram пришлось удалить посвященный этому VPN канал. Но без подстраховки Telegram не остался – у него теперь есть много запасных доменов.

Следствие и причина

Установлена причина, по которой в 14 июля 2026 г. на несколько часов был отключен принадлежащий мессенджеру Telegram домен t.me. Всему виной оказались санкции властей США, в частности, американского Минфина, в отношении VPN-сервиса, который не работает с мая 2026 г.

Об этом сообщила черногорская компания-регистратор Domain.me, через которую был делегирован домен t.me, и которая стояла за его отключением.

CNews в рамках российского законодательства не может раскрыть название VPN-сервиса. Но в мае 2026 г. он был ликвидирован в результате совместной операции европейских и американских спецслужб.

Aiartgenerator Telegram разобрался с причиной блокировки домена t.me

Причиной ликвидации послужило то, что этим сервисом активно пользовались многочисленные киберпреступники, в том числе операторы программ-вымогателей. По информации Security Lab., его эксплуатировали по меньшей мере 25 вымогательских группировок, в том числе Avaddon.

Причем здесь Telegram

Telegram в данном случае оказался меж двух огней. Он никак не связан ни с санкциями Минфина США, ни тем более с почившим VPN-сервисом, который облюбовали многочисленные хакеры и мошенники. Однако в Telegram существовал канал, посвященный этому VPN, и этот канал был внесен в санкционный список Минфина США.

В этом списке была прямая ссылка на этот канал, реализованная через домен t.me. Этого оказалось достаточно, чтобы компания Domain.me отключила домен t.me. Однако позже регистратор убедился, что связанный с закрытым VPN-сервисом Telegram-канал удален, и восстановила работоспособность t.me.

Telegram подтвердил факт удаления сомнительного канала и всех ведущих на него ссылок. Об этом говорится в официальном заявлении Domain.me.

Что известно о закрытом VPN

Полюбившийся киберпреступникам VPN-сервис, из-за которого пострадал Telegram, просуществовал 12 лет. Он появился в 2014 г. и был закрыт лишь в мае 2026 г.

Сервис активно рекламировался на форумах в даркнете и предлагал своим пользователям 32 узла в 27 странах. Оплата услуг производилась криптовалютой для дополнительной анонимности.

По данным Security Lab, этот VPN поддерживал целый ряд протоколов, включая OpenConnect, WireGuard, OpenVPN. В числе его возможностей была маскировка трафика под обычные HTTPS-соединения.

Запас должен быть всегда

Telegram отреагировал на отключение домена t.me очень оперативно. Однако удаление канала, послужившего причиной неприятностей с этим доменом, было не единственным предпринятым действием и к тому же, вероятно, не первым.

После отключения t.me Telegram начал использовать свой запасной домен telegram.me, который, согласно сервисам whois, был зарегистрирован в 2014 г. Другими словами, он всегда был запасным для Telegram на случай, если что-то случится с t.me.

Что примечательно, домен t.me был зарегистрирован в мае 2010 г., более чем за три года до запуска самого Telegram в августе 2013 г.

Во избежание повторения подобных эксцессов в будущем в середине июля 2026 г. Telegram купил домен t.you. Об этом сообщил лично создатель Telegram и соцсети «Вконтакте» Павел Дуров – он опубликовал пост в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter.

Пост Павла Дурова

К моменту выхода материала в сервисах whois информации о переходе домена в собственность Telegram не было.

По всей видимости, у Telegram имеется целая сеть принадлежащих ему доменов. Например, CNews обнаружил существование домена telegram.dog, подробности о котором в сервисах whois к моменту выхода материала отсутствовали.