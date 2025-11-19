«ИТ-Экспертиза» усилила безопасность и контроль в новом релизе «Сакура 2.37»

Компания «ИТ-Экспертиза» представила новый релиз программного комплекса информационной безопасности «Сакура 2.37». Ключевые нововведения касаются усиления безопасности, повышения удобства работы, оптимизации функциональность и др. Кроме того, в новой версии исправлены обнаруженные ошибки. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

Что нового в версии 2.37

Безопасность: реализовали возможность подключения агента «Сакура» к серверу «Сакура» по протоколу HTTPS. Это повышает безопасность передачи метрик и команд управления.

Интеграция с OpenVPN: новая реализация учета сеансов с добавлением двухфакторной аутентификации (2FA, 2ФА) и местоположения. При использовании связки OpenVPN + «Сакура» + модуль «Сакура 2ФА» корректно отображается местоположение пользователей в карточке РМ и в отчете «Карта местоположения».

Агент

Улучшили гибкость управления метриками. Добавили возможность отключения сбора метрик с агента. Администратор сервера теперь может централизованно включать/отключать сбор метрик с отдельных агентов. Это полезно для снижения нагрузки в пиковые периоды

Обновили интерфейс логирования агента: добавили уровни логирования «Отладка» и «Все события». Можно гибко выбирать требуемый уровень детализации логов агента

Мобильные приложения, 2ФА: реализовали скрытие Push уведомления при нажатии на кнопку «Да, это я» в мобильном приложении для ОС Android. После подтверждения входа, Push-уведомление автоматически скрывается.

Оптимизация

Ускорили синхронизацию между сервером «Сакура» и сервером AD. Снизили количество запрашиваемых атрибутов пользователей домена. Уменьшение набора LDAP атрибутов ускоряет синхронизацию и снижает нагрузку на сервер Active Directory и сеть.

Оптимизировали работу функции «Выгрузить отчет»: уменьшили нагрузку на оперативную память при выгрузке отчетов. При обработке больших объемов данных при выгрузке отчета снижена нагрузка на сервер, что приводит к ускорению формирования отчетов.

Оптимизировали механизм массового обновления агентов с сервера. Обновления агентов теперь проходят быстрее и с меньшей нагрузкой на сеть. Добавили возможность продолжения обновления после разрыва соединения.

Исправили ошибки

Исправлено поведение, при котором любой пользователь на сервере мог вносить изменения настроек frontend. Теперь изменения может вносить только авторизованный пользователь с определенными правами

Исправлена ошибка, при которой при входе в панель управления под учетной записью, которая привязана к AD, не проверялось имя домена

Исправлено некорректное отображение адреса сервера для подключения агента в детальной информации о РМ (в карточке РМ-Сервис-Настройки агента)

Исправлена ошибка, при которой иногда не сохранялись введенные данные на странице Настройки → Настройки → Сервер. Данные конфигурации корректно сохраняются

Исправлена некорректная работа фильтра «Метка РМ» в отчете «Работа пользователей по дням». Фильтр теперь корректно выбирает записи по меткам рабочих мест

Исправлена некорректная дата инсталляции обновлений ОС для Astra Linux в карточке РМ (Параметры РМ – Обновления ОС).