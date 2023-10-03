Россияне могут остаться без торрентов. Раскрыта дата тотального запрета VPN в стране

VPN-сервисы могут перестать работать в России 1 марта 2024 г., когда должен вступить в силу новый приказ Роскомназдора. Пока это лишь проект приказа, но если он будет принят, то его действие продлится до сентября 2029 г.

Россиян оставят без VPN

В России в кратчайшие сроки могут перестать работать все без исключения VPN-сервисы, благодаря которым россияне получают доступ к информации, ранее заблокированной по решению властей. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина, Роскомнадзор может дернуть рубильник 1 марта 2024 г. Напомним, что на март 2024 г. также запланированы выборы Президента России.

«С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», – сказал он.

Благодаря VPN россияне, в числе прочего, могут скачивать пиратскую Windows, чтобы не платить деньги ушедшей из страны Microsoft. Также такие сервисы позволяют обманывать Microsoft и скачивать обновления для Windows – делать это с российских IP нельзя, так как Microsoft блокирует подобные подключения. Другими словами, VPN стал в некотором роде национальным средством обхода санкций Запада.

«Таинственный» приказ Роскомнадзора

Приказ Роскомнадзора, о котором говорил Шейкин, на деле является пока лишь проектом этого приказа, то есть он на момент выхода материала еще не был утвержден. Документ, опубликованный 18 сентября 2023 г., содержит перечень условий для блокировки сайтов с информацией о том, как обходить блокировки сайтов и сервисов из «черного» списка Роскомнадзора. Напомним, что в 2018 г. в немилость попал даже Telegram – мессенджер, в котором спустя всего пять лет стремятся завести свой канал все более-менее крупные и медийные чиновники, а также госведомства.

Заблокировать сайт, согласно проекту приказа РКН, можно будет, например, за описание достоинств VPN-сервисов, а также инструкций по их использованию. Если приказ будет принят, то он вступит в силу 1 марта 2024 г. и будет действовать пять с половиной лет – до 1 сентября 2029 г.

Запрет есть, ответственности нет

Артем Шейкин, по его словам, решил лично бороться с любовью россиян к обходу ограничений властей. Он сообщил ТАСС, что направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву предложение в письменном виде о введении ограничений на загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore в качестве ответа на несоблюдение законов «в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации».

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RuStore – это российский аналог американского магазина Google Play, китайских Huawei AppGallery и Xiaomi Get Apps и других подобных каталогов. Он функционирует с мая 2022 г. и разрабатывается холдингом VK при поддержке Минцифры. Пользоваться им необязательно, как и устанавливать его на смартфон – все перечисленные иностранные магазины пока доступны в России, а многие компании, например, российские банки, выкладывают дистрибутивы фирменных приложений на своем официальном сайте.

В конце сентября 2023 г. Максут Шадаев в интервью «Интерфаксу» сделал заявление о том, что власти пока не намерены вводить ответственность за использование заблокированных VPN-сервисов. О том же говорит и глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн – 6 сентября 2023 г., он опубликовал в своем Telegram-канале пост о том. что запрещать VPN-сервисы и привлекать россиян к ответственности за их использование нельзя. «Обходы блокировок не носят массового характера, российские пользователи массово перешли на отечественные платформы», – написал Хинштейн.

Россиян готовят заранее

В 2023 г. жители России несколько раз сталкивались с массовыми сбоями в работе VPN по всей стране, но их причины на момент выхода материала так и не были установлены. Страдал доступ не только к привычным многим сервисам, но и к протоколу OpenVPN, используемому, в том числе, в корпоративных сетях отечественных компаний. Блокировка осуществлялась непосредственно интернет-провайдерами и сотовыми операторами, то есть компаниями, обеспечивающими россиянам доступ в Глобальную сеть.

Первый столь массовый сбой произошел в конце мая 2023 г. и продлился около суток. Во второй раз россияне остались без OpenVPN и других протоколов в начале августа 2023 г. – на этот раз блокировка была снята лишь через два дня. Эксперты сходятся во мнении, что и в мае, и в августе 2023 г. ограничения в работе VPN были следствием усилий властей, в частности, Роскомнадзора, который тестировал новые средства ограничения доступа россиян к интернету.