«Тринити» заключила партнерство с «Постмет»

«Тринити», системный интегратор и производитель ИТ-оборудования, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком телекоммуникационных решений с открытым исходным кодом, компанией «Постмет», став эксклюзивным представителем разработчика на территории России.

В рамках сотрудничества с компанией «Постмет» эксперты «Тринити» будут оказывать весь спектр услуг для внедрения технологий: аудит телекоммуникационных структур компаний, формирование предложений по миграции телефонных решений на платформы MetPBX, внедрение и последующую поддержку.

Почти все решения «Постмет» – коробочные, в области телекоммуникаций, построения закрытых VPN-инфраструктур и закрытых облаков на базе известных проприетарных продуктов, а также Open source: Asterisk, OpenSWAN/IPsec, OpenVPN, ProxMox, OpenStack. В 2017 г. компания начала сотрудничество с ООО «Русбиттех», разработчиком Astra Linux, в области совместимости программной АТС MetPBX на базе «Астериск» с ОС Astra Linux, которая была включена в Единый реестр российского ПО.

Дальнейшая специфическая работа продвинулась в выпуске отдельного продукта на базе ОС Astra Linux релиз «Ленинград», под CPU «Эльбрус-2000». Сейчас обсуждается выпуск коробочных АТС на платформе CPU «Эльбрус-2000» в рамках консорциума «РосСХД».

На сегодняшний день АТС MetPBX представлена в следующих видах на базе: OC Debian 10, для OC Astra Linux 1.7 с базовой защитой («Орёл»), OC Astra Linux 1.7 с усиленной защитой («Воронеж»), OC Astra Linux 1.7 с максимальной защитой («Смоленск»), OC Astra Linux специального назначения («Ленинград», «Эльбрус-2000»).

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Также «Постмет» реализует индивидуальные решения с учётом ТЗ заказчиков для построения контакт-центров на базе АТС MetPBX, где реализуются следующие сервисы – очереди, мониторинг в режиме реального времени, интеграция с популярными CRM («Мегаплан», «Битрикс24», АМО и другие). Телефонный робот «Оксана»/«Серафима» на речевых технологиях «Яндекс SpeechKit» для автоматических исходящих обзвонов и обработки входящих телефонных вызовов – ещё более индивидуальные кастомные решения под конкретных заказчиков.

Среди продуктов «Постмет» также представлена платформа закрытых распределённых облачных инфраструктур масштабируемой мощности MetaStack (на базе OpenStack+CEPH) – для инфраструктурных гигантов.

В условиях санкций на ПО определенных вендоров (Cisco systems, Avaya, Microsoft) актуальны решения по замещению ядра проприетарных телефонных систем на MetPBX, с сохранением всего парка конечного оборудования (ИП-телефонов) для клиентов/компаний, использующих Cisco Unified Call Manager, Avaya IP Office, и интеграцию с ними УАТС LG, Samsung, Panasonic, Siemens и других.