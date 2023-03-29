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Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud

Облачный провайдер Nubes представляет отказоустойчивое облако со встроенными функциями информационной безопасности и гарантированной доступностью 99,99%. Новый сервис ориентирован на размещение серверов приложений и баз данных, высоконагруженных интернет-проектов, платежных систем и персональных данных.

Облако Next Generation Cloud (NG Cloud) развернуто на оборудовании в дата-центре Nubes Alto в Москве. Это собственный дата-центр провайдера уровня Tier III. Для кастомизации облачных решений под задачи бизнеса, компания предлагает кластеры разной производительности: процессоры Intel Xeon Gold 6226R 2.9 ГГц, Intel Gold Хeon 6254 3,1 ГГц, 2-сокетные серверы Lenovo и 4-сокетные серверы Huawei, СХД Lenovo, Huawei, InfiniDat и 25-гигабитная сеть.

NG Cloud предлагается по модели Infrastructure as a Service. В рамках сервиса бизнес получает готовую инфраструктуру корпоративного класса на базе ведущей платформы виртуализации. Удобная панель управления позволяет создавать виртуальные машины до 36 ядер и 1024 ГБ RAM без ограничений по дискам, устанавливать ОС из шаблонов и ISO образов, управлять сетью и использовать необходимое количество IP-адресов. Доступность и производительность ИТ-инфраструктуры контролирует система мониторинга 24/7. За информационную безопасность отвечают встроенные инструменты ИБ: защита от DDoS-атак уровня L3-L4; сканер уязвимостей IP на основе IS-Systems Continuous Scanning Data Center Edition; сбор событий ИБ с помощью SIEM-системы Wazuh; Форензика (расследование киберпреступлений).

Опционально можно подключить передачу логов в SIEM клиента, расширенные отчеты по уязвимостям и пентест, систему антибот, WAF и защиту от DDoS-атак уровня L7.

Архитектура безопасности облака построена в соответствии с требованиями 152-ФЗ о защите персональных данных. Это позволит бизнесу любой отраслевой направленности хранить и обрабатывать в NG Cloud персональные данные с учетом требований регуляторов.

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Nubes — владелец собственного ЦОД TIER III в Москве, поставщик классических IaaS решений и платформенных сервисов DBaaS, Kubernetes, «1С». Компания специализируется на реализации сложных инфраструктурных проектов. Для высоконагруженных систем и сверхплотных вычислений, требующих высокого уровня отказоустойчивости и защиты информации, Nubes предлагает размещение оборудования в ЦОД, а также облачную инфраструктуру с интегрированными средствами киберзащиты.

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