Сеть Curator.CDN вышла на уровень ведущих российских CDN-провайдеров благодаря интеграции с DownDetector

Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщает о начале сотрудничества с аналитической платформой DownDetector, которое позволило получить объективную оценку работы сети доставки контента Curator.CDN. Согласно данным мониторинга, уровень доступности узлов Curator.CDN по всей России стабильно превышает 99,95%. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Интеграция с DownDetector предоставляет данные о скорости загрузки контента в различных регионах, позволяя сравнивать качество обслуживания с другими поставщиками. Это помогает заказчикам оценивать фактическую производительность сети, а не ориентироваться только на заявленные параметры.

На основе аналитики DownDetector компания Curator провела оптимизацию инфраструктуры: повысила сетевую связность и ускорила работу серверов. В результате технические характеристики Curator.CDN сравнялись с показателями ведущих игроков на российском рынке сетей доставки контента.

Аналитика DownDetector по сетям доставки контента доступна бизнес-пользователям по подписке и служит инструментом принятия решений при выборе CDN-провайдера. Она демонстрирует реальные параметры работы сети: скорость отдачи контента, доступность, географическое покрытие и уровень связности — что особенно важно для компаний, ориентированных на высокую отказоустойчивость и стабильность онлайн-сервисов.

Сотрудничество Curator с DownDetector позволило выявить точки роста сети доставки контента Curator.CDN. По результатам анализа были проведены работы по оптимизации, в результате чего показатели сети достигли уровня, сопоставимого с ведущими CDN-провайдерами в России. Кроме того, данные DownDetector теперь используются для демонстрации заказчикам реальных параметров работы сети Curator.CDN.

«Мы запустили Curator.CDN сравнительно недавно, но уже сейчас обеспечиваем региональное покрытие и скорость отдачи контента на уровне лидеров рынка. При этом мы пошли дальше и изначально строили защищенную сеть — с встроенной защитой от DDoS-атак, в том числе таких, которые эксплуатируют уязвимости самих CDN. Это позволяет нам гарантировать непрерывную доступность ресурсов наших клиентов. Интеграция с системой DownDetector — один из важнейших этапов в развитии продукта: теперь любой желающий может увидеть технические показатели нашей сети и убедиться в высоком качестве ее работы», — сказал Георгий Тарасов, владелец продукта Curator.CDN.

«Для DownDetector.su принципиально важно объективно измерять качество работы, в том числе, CDN-сетей. Это гарантирует прозрачность для пользователей и подтверждает нашу приверженность открытому сравнению различных поставщиков услуг. Теперь любой пользователей может независимо сравнить показателей Curator.CDN и других CDN поставщиков», — отметил Дмитрий Смирнов, основатель DownDetector.