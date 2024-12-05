Разделы

ПО Безопасность
|

BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix

Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews сообщили представители

Об уязвимости CVE-2024-42327 в решении для мониторинга ИT-инфраструктуры с открытым исходным кодом компания Zabbix сообщила 27 ноября. Ошибка обнаружена в классе CUser функции addRelatedObjects, которая вызывается из функции CUser.get. По шкале CVSS уязвимость получила оценку 9,9 из 10 баллов. Она затрагивает версии софта 6.0.0–6.0.31, 6.4.0–6.4.16 и 7.0.0.

Уязвимость позволяет любому пользователю с доступом к API осуществить SQL-инъекцию и повысить привилегии в скомпрометированной системе. Таким образом, злоумышленник может полностью перехватить контроль над приложением и получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе представляющей коммерческую тайну.

В интернете уже появились примеры эксплуатации этой уязвимости (PoC). Специалисты BI.ZONE пока не фиксируют попытки ее использовать, однако наличие готовой инструкции означает, что число атак на уязвимое приложение может значительно возрасти.

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro
PostgresPro

Разработчики устранили уязвимость в обновлениях 6.0.32rc1, 6.4.17rc1 и 7.0.1rc1. Если компания не готова в кратчайшие сроки перейти на новые версии, BI.Zone WAF поможет в защите от атак с эксплуатацией CVE-2024-42327. Существующие правила сервиса детектируют и блокируют попытки атак и не нарушают логику работы приложений.

BI.Zone WAF обеспечивает многоуровневую защиту веб‑приложений и API, блокируя попытки эксплуатации известных уязвимостей и противодействуя ботнет‑активности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное

Как защититься от продвинутых кибератак

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще