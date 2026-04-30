Bi.Zone объявила о перезапуске Bi.Zone WAF в III квартале 2026 года

Компания Bi.Zone сообщила о перезапуске решения для защиты веб-приложений Bi.Zone WAF. Релиз платформы следующего поколения Bi.Zone WAF 2.0 для ранних пользователей планируется в III квартале 2026 г. Анонс был сделан на конференции Bi.Zone Days. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Веб-приложения остаются ключевой точкой взаимодействия бизнеса с клиентами и партнерами. При этом атаки на веб-приложения становятся все более сложными и многоступенчатыми.

Традиционные WAF-решения, ориентированные на анализ отдельных веб-запросов, эффективно выявляют известные угрозы: SQL injection, SSTI, prototype pollution, XSS, XXE, insecure deserialization и т. д. Однако такие средства защиты ограничены в обнаружении логических и распределенных во времени атак, при которых каждый отдельный запрос может выглядеть легитимно.

Bi.Zone WAF 2.0 разрабатывается как платформа, выходящая за рамки классического WAF. В ее основе — новая архитектура, ориентированная на многоуровневую обработку трафика, расширяемость и интеграцию с другими инструментами кибербезопасности.

В Bi.Zone WAF 2.0 будут реализованы: обновленное высокопроизводительное ядро в базовой архитектуре 2.0 с минимальной задержкой обработки запросов и устойчивостью к нагрузкам; коробочная (on-prem) модель поставки для размещения в инфраструктуре заказчика; расширенные возможности управления правилами фильтрации, конфигурации и интеграции решения, включая API, отчеты и двухфакторную аутентификацию.

В платформу закладывается возможность поэтапного расширения механизмов анализа: от базовой обработки сетевых и прикладных характеристик запроса и ответа — к более сложным проверкам на уровне приложений, включая анализ параметров веб-трафика и поведенческих сценариев.

Такой подход позволяет последовательно наращивать глубину анализа и уровень контроля по мере развития продукта.

Система изначально проектируется с учетом потенциальной интеграции с внешними источниками данных и сервисами безопасности, включая Bi.Zone Threat Intelligence и репутационные базы. Это позволит обогащать контекст анализа и повышать точность выявления угроз.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности: «Bi.Zone WAF 2.0 — это переход от точечной фильтрации запросов к построению масштабируемой архитектуры защиты веб-приложений. Мы формируем основу, которая позволяет расширять уровень контроля и выявлять сложные, многоступенчатые атаки, остающиеся за пределами возможностей традиционных WAF».

Платформа Bi.Zone WAF 2.0 будет доступна для пилотного внедрения в рамках бета-релиза в III квартале 2026 г.

