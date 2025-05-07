Разделы

|

Исправлено полсотни «багов» в Android, в том числе те, которые уже эксплуатировались хакерами

Унаследованная от опенсорсного парсера шрифтов уязвимость угрожала запуском произвольного кода в Android. Проблема получила «высокоопасный» статус, как и практически все остальные уязвимости, перечисленные в майском бюллетене Google.

Наследство

Google выкатил очередной кумулятивный патч для Android, устранив в общей сложности 46 уязвимостей. Наибольший интерес - или риск - представляла собой уязвимость CVE-2025-27363, которой уже успели воспользоваться киберзлоумышленники.

Сама по себе уязвимость получила оценку в 8,1 балла по шкале угроз CVSS, что соответствует высокоопасному уровню.

«Наиболее серьезную проблему составляет высокоопасная уязвимость в компоненте System, обеспечивающая возможность локального запуска произвольного кода без необходимости получать какие-либо дополнительные привилегии, - указывается в бюллетене Google. - Необходимости взаимодействовать с пользователем [уязвимого устройства] не возникает».

erd6.jpg

Фото: mammela / Pixabay
Google выправил высокоопасную уязвимость в Android, которую уже эксплуатировали в реальных атаках

Источником уязвимости оказалась опенсорсная библиотека рендеринга шрифтов FreeType. При считывании файлов формата TrueType GX и переменных шрифтов возникает возможность записи данных за пределами выделенной области памяти (out-of-bounds write), что открывает возможность для запуска произвольного кода.

«Очевидно, что речь идет об «унаследованной» уязвимости, неопределенное время присутствовавшей в опенсорсном компоненте, сфера использования которого простирается далеко за пределы Android», - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «В связи с этим возникает вопрос, как долго на самом деле ее могли эксплуатировать до того момента, как ее выявили специалисты по киберзащите».

Мартовская уязвимость

Проблема затрагивает все версии FreeType до индекса 2.13.0 включительно. Ее обнаружили эксперты компании Meta* еще в марте 2025 г. Уже тогда стало известно, что ее пытаются эксплуатировать.

В бюллетене Google упоминается, что эксплуатация этой уязвимости носит «ограниченный, выборочный характер», что, вероятнее всего, означает использование ее в целях слежки и шпионажа.

Обращает на себя внимание то, что буквально все уязвимости, перечисленные в бюллетене Google обозначены как высокоопасные (high severity).

Некоторые позволяют повышать привилегии в системе, выводить информацию или выводить систему из строя.

При этом в компании утверждают, что эксплуатация «многих проблем» затруднена нововведениями в последних версиях Android, нацеленными на обеспечение безопасности.

«Призываем всех пользователей Android обновиться до последней версии, если есть такая возможность», - пишут авторы бюллетеня.

К сожалению, еще не все конечные производители смартфонов под Android опубликовали свои обновления. Популярные в России трубки Xiaomi под управлением дериватива Android HyperOS апдейтов еще не получали.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-стартап сына Газманова задолжал десятки миллионов по налогам

Xiaomi возрождает линейку уникальных топовых смартфонов, которых нет ни у кого в мире

Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее

В России созданы роботы с ИИ, способные проверять качество выпускаемых чипов

Готовится к выходу уникальный ПК с новой операционкой на замену Windows. И это не Linux

Microsoft убивает древнейший компонент Windows при помощи ИИ. Нейросеть будет настраивать Windows без участия пользователя. Видео

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153