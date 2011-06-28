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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200941
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Король Юрий

СОБЫТИЯ


28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM 1
03.03.2011 PepsiCo консолидирует управление персоналом своего российского бизнеса на базе единой системы SAP 1
21.04.2010 ВТБ24 автоматизировал управление персоналом на базе SAP ERP HCM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Король Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 73 4
SAP SE 5622 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
МегаФон 10872 1
9655 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1495 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
МТ-Интеграция - GMCS 379 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4381 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2744 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 2
Управляемость - Manageability 2322 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3395 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 793 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
Сапожков Андрей 4 1
Травникова Наталья 1 1
Лихова Ирина 6 1
Скворцов Леонид 1 1
Калинкина Наталья 1 1
Куц Вера 3 1
Чупров Александр 2 1
Татаурова Наталия 2 1
Стрелкина Любовь 10 1
Юнов Константин 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3519 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1406 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1574 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 1
Экономический эффект 1374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4028 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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