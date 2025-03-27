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Новый ИБ-продукт «Газинформсервиса» обеспечит защиту от киберугроз в интернете: Ankey RBI включен в реестр Минцифры

Программный комплекс Ankey RBI компании «Газинформсервис» включён в реестр российского ПО Минцифры. Новый продукт позволяет безопасно использовать веб-ресурсы путем изоляции браузера от рабочей машины конечного пользователя. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Сегодня как никогда актуально защищаться от угроз, распространяемых по электронной почте, потому что большинство атак начинается с того, что кто-то открыл полученный файл на рабочем компьютере. Наш продукт позволяет застраховаться от таких инцидентов, даже если информация о вредоносе пока не попала в базы антивирусных программ», — сказал Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами компании «Газинформсервис».

Ankey RBI — это первое отечественное решение класса Remote Browser Isolation, использующее передовые технологии для защиты пользователей и корпоративных данных. Включение продукта в реестр Минцифры подтверждает его соответствие строгим отечественным стандартам качества и безопасности. Реестровая запись №27126 от 19.03.2025 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2025 по протоколу заседания экспертного совета от 07.03.2025 №150пр.

«Главная функция продукта — защита от киберугроз в сети интернет. Ankey RBI реализует работу с веб-ресурсами внутри одноразового контейнера, изолированного от компьютера конечного пользователя и корпоративной сети. Это предотвращает возможность проникновения вредоносного ПО на АРМ пользователя и решает проблему угроз нулевого дня. После закрытия сессии контейнер уничтожается, не оставляя следов в памяти. Ankey RBI обеспечивает безопасное использование всех ресурсов сети Интернет», — сказал Никитин.

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