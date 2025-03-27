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Газинформсервис Ankey RBI
Ankey RBI — отечественное решение класса Remote Browser Isolation, использующее технологии для защиты пользователей и корпоративных данных. Включение продукта в реестр Минцифры подтверждает его соответствие отечественным стандартам качества и безопасности. Реестровая запись №27126 от 19.03.2025 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.03.2025 по протоколу заседания экспертного совета от 07.03.2025 №150пр.
|27.03.2025
|Новый ИБ-продукт «Газинформсервиса» обеспечит защиту от киберугроз в интернете: Ankey RBI включен в реестр Минцифры 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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