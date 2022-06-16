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Goodt и Masterdata заключили партнерское соглашение

HR-tech-платформа Goodt (входит в группу «Ланит») и Masterdata заключили партнерское соглашение с целью внедрения российских цифровых решений в бизнес.

Сотрудничество Goodt и Masterdata основано на общих целях: это оптимизация бизнес-процессов, повышение их эффективности и ускорение процессов цифровой трансформации в компаниях. В рамках партнерского соглашения специалисты объединят экспертизу и имеющийся практический опыт для создания полноценной ИТ-инфраструктуры на базе двух решений из экосистемы Goodt – Insight и Rostalent.

Партнерские отношения позволят Masterdata расширить техническую экспертизу и оптимизировать уже используемые ИТ-решения. На базе продуктов HR-tech-платформы можно создавать новые, максимально адаптированные под современные условия и отвечающие вызовам времени инструменты для цифровой трансформации в сфере управления и организации работы сотрудников. Так, например, low-code-платформа Insight позволит оперативно создавать удобные бизнес-приложения, которые сократят затраты на разработку, высвобождая тем самым ресурсы на решение конкретных бизнес-задач.

«Мир корпоративных приложений неуклонно движется по направлению к low-code- и no-code-технологиям, о чем говорится в отчете Gartner. Этому тренду полностью отвечает решение Insight. Платформа Rostalent, ставшая частью портфеля Masterdata, – это комплексное многофункциональное бизнес-приложение для руководителей и сотрудников, которое составляет достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Решение включает личный кабинет сотрудника и доступ ко всему функционалу с мобильного устройства в любой точке мира. Также на платформе есть модули адаптации, аналитики и внутреннего обучения с возможностью управлять бюджетом на образовательные цели, контролировать подготовку и выдачу сертификатов. Мы в Masterdata искренне рады данному партнерству, рассчитываем на плодотворное сотрудничество и ожидаем перспективных проектов», – сказал Александр Финашин, управляющий директор Masterdata.

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«Одна из основных задач совместной работы Goodt и Masterdata – разработка комплекса оптимальных инструментов для решения актуальных бизнес-задач российских компаний и продолжения процесса цифровой трансформации», – отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор Goodt.

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