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В сети кофеен Prime протестируют платформу для автоматизации найма сотрудников

Инновации и стартапы

Сеть московских кофеен Prime протестирует онлайн-платформу для автоматизации рекрутинга Friendwork. Сервис должен помочь компании улучшить процесс поиска, оценки и выхода на работу кандидатов.

Платформа может осуществлять поиск сотрудников по 23 различным заданным критериям, а также скачивать резюме соискателей с более чем 15 профильных сайтов и из социальных сетей. Все рутинные операции по найму автоматизируются: приглашение кандидата на собеседование, напоминание о встрече, согласование и отправка оффера. Работодателю остается перемещать кандидатов по этапам воронки, которая настраивается под бизнес-процесс компании, и общаться со всеми участниками подбора в режиме одного окна. Вся история взаимодействия с кандидатами и заказчиками сохраняется.

Сервис соответствует всем требованиям безопасности, а передача данных осуществляется по зашифрованному SSL-протоколу. Решение может интегрироваться с электронной почтой, календарями и мессенджерами, содержит психометрические тесты, чат-боты и другие опции. Кроме того, в числе инструментов FriendWork — «умная» аналитика по проделанной работе в виде понятных диаграмм от воронки кандидатов до эффективности источников подбора.

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Сеть московских кофеен Prime протестирует онлайн-платформу для автоматизации рекрутинга

Испытание сервиса пройдет в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Ее оператор — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Стоит отметить, что столичная программа пилотного тестирования инновационных решений стартовала в 2020 г. За время ее работы было запущено 78 испытаний, 57 из которых успешно завершены. В проекте более 100 государственных и коммерческих площадок, на базе которых тестируются продукты из 18 различных отраслей.

В прошлом году программа пилотного тестирования инновационных решений получила общероссийское и международное признание. Проект завоевал премию Digital Leaders 2020 в номинации «Платформа года» и стал номинантом World Summit Awards 2020 — масштабного конкурса инновационных и цифровых инициатив, который проводится в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Международные эксперты признали столичную программу лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами».

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