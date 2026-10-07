Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202460
ИКТ 15698
Организации 11892
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27090
Персоны 88381
География 3153
Статьи 1593
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

HRBox Эйчарбокс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.10.2026 «Ростелеком» представил регионам готовые к внедрению ИИ-решения для задач госуправления 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

HRBox и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 43 1
Т1 Иннотех 214 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 570 1
Эквио - e.Queo 10 1
1С Mirapolis - Мираполис 33 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
ИнформТренд 3 1
Devicon - Дэвикон 1 1
Directum - Директум 1290 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
SAP SE 5630 1
9709 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 105 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1305 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 99 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6714 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10332 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 799 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4494 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк 5 1
Ланит - Lansoft - Goodt Rostalent 7 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Махлин Дмитрий 125 1
Дьяков Кирилл 5 1
Украинцева Евгения 6 1
Захарян Артур 15 1
Привалов Андрей 1 1
Абашкина Елена 2 1
Грищишен Максим 3 1
Пермяков Артем 20 1
Федоров Александр 27 1
Вагин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168510 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 714 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2325 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9246 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11992 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3958 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще