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HRBox Эйчарбокс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.10.2026
|«Ростелеком» представил регионам готовые к внедрению ИИ-решения для задач госуправления 1
|08.12.2022
|CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
HRBox и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1305 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 99 1
|Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
|IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк 5 1
|Ланит - Lansoft - Goodt Rostalent 7 1
|SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
|Махлин Дмитрий 125 1
|Дьяков Кирилл 5 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Захарян Артур 15 1
|Привалов Андрей 1 1
|Абашкина Елена 2 1
|Грищишен Максим 3 1
|Пермяков Артем 20 1
|Федоров Александр 27 1
|Вагин Алексей 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.