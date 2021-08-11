Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

Waveaccess завершила внедрение новой версии CRM в «Совкомфлоте»

Waveaccess создала расширение CRM на основе собственной разработки SyncIT, позволившее «Совкомфлоту» хранить и структурировать всю переписку по проектам в MS Dynamics, а также помогла компании перейти на новую версию CRM.

Группа компаний «Совкомфлот» – один из мировых лидеров по морской транспортировке энергоносителей (сжиженного газа, нефти и производных). Флот компании (142 судна) работает по всему земному шару, ее клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании и трейдеры России и мира.

Для работы с широкой сетью партнеров и подрядчиков «Совкомфлот» активно использует CRM. В рамках своей стратегии развития ИТ компания приняла решение перейти на новую версию MS Dynamics. Для выполнения этой задачи «Совкомфлот» выбрал компанию Waveaccess.

В процессе реализации проекта был улучшен UI системы, повышена эргономика использования, внедрены новые функциональные возможности. В частности, расширение системы на основе интеграционной шины SyncIT позволяет автоматически добавлять рабочую переписку по каждому проекту из MS Exchange в CRM и удобным образом структурировать ее, что повышает эффективность обмена информацией между участниками проекта.

Переход на новую версию был успешно завершен без остановки рабочих процессов.

SyncIT — универсальная готовая к использованию платформа, которая объединяет различные ИТ-системы и источники данных вне зависимости от их расположения в единую интегрированную систему.

В составе SyncIT — набор из 50+ коннекторов для самых популярных сервисов, бизнес-приложений и баз данных. Это готовые коды, которые позволяют настроить взаимодействие между системами без программирования. Любой нестандартный коннектор можно также создать по запросу.

Летом 2020 г. платформа SyncIT была включена в реестр отечественного ПО. Теперь она рекомендована к внедрению в организациях госсектора. Компании из отрасли юриспруденции, e-commerce, строительства и недвижимости, финансов и страхования, промышленности, сферы услуг пользуются SyncIT более 10 лет.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя

Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект

CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров
Показать еще