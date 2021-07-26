Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Waveaccess модернизировала ИТ-инфраструктуру международного креативного агентства Envision

Waveaccess, российская ИТ-компания, разработчик кастомного ПО, модернизировала систему контроля производственного цикла печатной продукции и доработала таск-менеджер для работы с визуальным контентом по заказу датского подразделения международного креативного агентства Envision, специализирующегося в основном на ритейле и FMCG.

В качестве системы управления производственным циклом печатной продукции агентство использует кастомную разработку – платформу Pplan. Это система, обеспечивающая планирование производственного цикла по заданному алгоритму и сопровождение выполнения всех его шагов, распределение задач между ответственными лицами, а также соблюдение дедлайнов.

В своем профиле на вкладке Daily Jobs сотрудник видит, какие дедлайны у него стоят на сегодня. Несоблюдение любого из них может привести к сдвигу в общих сроках производства, поэтому очень важно, чтобы пользовательский интерфейс постоянно обращал на это внимание пользователя. Если у сотрудника не хватает данных или материала для решения своих задач, он может оставить комментарий. Сотрудники с правами администратора могут редактировать весь производственный процесс.

«После того, как в 2020 г. Adobe объявила о прекращении поддержки Flash Player, нам срочно потребовалось найти партнера по разработке, так как Pplan был написан на Flex (SDK для создания приложений на основе Flash). На момент начала сотрудничества с Waveaccess ситуация приближалась к критической. До отключения Flash оставалось всего два месяца, а ни дня простоя мы себе позволить не могли. Мы изготавливаем каталоги продукции для двух крупнейших ритейл-сетей в Дании. Они доставляются в гипер- и супермаркеты по всей стране огромными тиражами почти ежедневно. Поэтому процесс их производства очень интенсивный. Он состоит из более 40 шагов и в нем задействованы десятки специалистов: продакшн-менеджеров, фотографов, верстальщиков, логистов. Вручную такой работой управлять очень сложно. Поэтому мы очень благодарны команде Waveaccess, которая смогла за такой короткий срок перевести основную функциональность системы с Flex на Javascript», – сказал Крис Таструп Миккельсен (Chris Taastrup Mikkelsen), руководитель департамента предпечатной подготовки и продакшна Envision.

Впоследствии на React была переведена вся функциональность платформы, оптимизирован UX и разработан новый дизайн и UI. Сейчас Pplan используется как внутренний сервис Envision, но агентство планирует совместно с Waveaccess доработать его и трансформировать в продукт, который будет продаваться другим компаниям.

Помимо Pplan, Waveaccess модернизировала еще один сервис Envision – Admanager. Это веб-приложение, которое агентство использует для управления процессом создания визуального контента. В Admanager продакшн-менеджеры формируют заявки и техзадания на фотографии товаров для печатных каталогов и сайтов ритейлеров. Были доработаны модуль загрузки фотографий и модуль заявки на создание фотоконтента.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Microsoft поднимает цены в России

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем строительный пылесос: 10 лучших моделей

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще