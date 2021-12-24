Waveaccess разработала AR-расширение для британской ритейл-платформы Jisp

Российская ИТ-компания Waveaccess разработала расширение дополненной реальности (AR) для британской ритейл-платформы Jisp.

Jisp AR - новая «фича» в составе комплексного приложения Jisp, развитием которого команда Waveaccess занимается несколько лет. Благодаря этому режиму покупатели получают скидки в офлайн-магазинах через дополненную реальность.

Для этого необходимо зайти с телефоном, на который установлено приложение, в магазин-партнер и навести телефон на штрихкод с ценником товара на полке. На экране телефона в дополненной реальности отобразится новая цена товара.

Для большинства покупателей это приятный бонус от использования Jisp. Но для более глубокого вовлечения созданы все условия: отсканировав специальный QR-код в магазине, можно получить каталог со всеми скидками, которые доступны благодаря Jisp. Использовать скидку можно только просканировав штрих-код на полке с конкретным товаром. Получается интересная игра, в ходе которой пользователи Jisp «охотятся» на скидки.

С Jisp AR отпадает необходимость печатать журналы с купонами, что экономит бюджет магазина. Да и самому покупателю выгоднее делать покупки через Jisp. Новинка понравилась ритейлерам и покупателям и уже обеспечила решению Jisp стабильный рост уникальных регистраций, утверждают в Waveaccess.

Jisp — ритейл-платформа из Великобритании, которая делает розничные магазины удобнее для покупателей и прозрачнее для компаний.

Российская ИТ-компания Waveaccess — партнер Jisp по разработке продуктов с 2011 г. За это время были реализованы следующие проекты: модернизация архитектуры: монолитная структура была перестроена в модульную; мобильное приложение для клиентов, упрощающее процесс покупок; устройства интернета вещей для бесконтактных покупок и отслеживания перемещений покупателей по магазину; внутренняя платежная система JispPay; система аналитики для брендов и торговых сетей, позволяющая повышать эффективность использования витрин.