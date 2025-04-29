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Нагорный Леонид
УПОМИНАНИЯ
|29.04.2025
|Студенты ИТМО запустили производство экзоскелетов нового поколения – в несколько раз дешевле зарубежных аналогов 1
Нагорный Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 1
|Ледюков Алексей 1 1
|Смирнов Иван 24 1
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