«Сбер» отменил комиссию на рекламную монетизацию навыков для ассистентов «Салют»

В марте и апреле 2022 г. на платформе Smartmarket разработчики приложений (навыков) для виртуальных ассистентов «Салют» получат 100% доходов от рекламной монетизации своих приложений. Это распространяется как на тех авторов приложений, у кого уже подключена монетизация, так и на тех, кто подключит ее в эти два месяца. На данный момент подключить монетизацию могут юридические лица и ИП.

Иван Смирнов, руководитель Smartmarket, сказал: «Мы предполагаем, что наше решение отменить комиссию на рекламную монетизацию на Smartmarket не только поддержит членов сообщества разработчиков, но и мотивирует их на создание новых навыков и развитие существующих, благодаря чему возможности ассистентов «Салют» будут становиться ещё разнообразнее и интереснее для пользователей».

На Smartmarket существует два типа рекламной монетизации: Rewarded – просмотр рекламного ролика для получения награды, и Interstitial – просмотр рекламы на всем экране устройства при навигации по приложению. Сейчас рекламная монетизация подключена в более чем половине HTML5-игр.

Виртуальные ассистенты «Салют», для которых внешние разработчики могут создавать навыки на Smartmarket и подключать рекламу, помогают взаимодействовать с умными устройствами Sber, например, медиаприставкой Sberbox, которая по итогам 2021 г. стала самой продаваемой моделью ТВ-приставок в «М.видео — Эльдорадо». Кроме того, ассистенты «Салют» доступны в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и «Салют».