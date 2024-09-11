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VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе

VK ID запустил инструмент для low-code-разработки в вебе. Он помогает бизнесу встраивать VK ID на сайты и настраивать ключевые визуальные элементы сервиса без сложного программирования.

Воспользоваться решением можно в кабинете на сайте сервиса авторизации. Для этого нужно указать адрес своего сайта и выбрать визуальные элементы для интеграции: это может быть обычный виджет, шторка и кнопка OneTap для входа в одно касание. Внешний вид элементов можно настроить под дизайн страницы: выбрать тёмную тему, стиль, размер или скругление кнопок. Сервис сгенерирует готовый код, который нужно лишь вставить в вёрстку сайта.

Low-code-решение позволяет бизнесу тратить в три раза меньше времени на разработку, так как не нужно отдельно инициализировать VK ID SDK, прописывать его параметры и выполнять другие задачи по разработке.

С VK ID предприниматели могут сэкономить на разработке собственного решения и доставке SMS при авторизации. Сервис упрощает путь пользователя, снижает барьеры при регистрации и повышает безопасность сайта. Например, уменьшает риски от регистрации ботов благодаря инструментам по их детекции и механизмам антибрутфорса.

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Безопасность

VK ID даёт пользователям возможность авторизоваться в один клик. Для защиты аккаунта в личном кабинете можно подключить двухфакторную аутентификацию и OnePass — вход по лицу или отпечатку пальца, просматривать историю активных сессий и получать индивидуальные рекомендации по безопасности.

В июне VK запустила единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков сайтов и мобильных приложений. Подключая VK ID в новом кабинете на сайте единого сервиса, онлайн-платформы могут предложить пользователям три варианта быстрой регистрации и входа: через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail. Единый сервис VK ID позволяет владельцам сайтов объединить разные способы авторизации в одном продукте, вырастить конверсии, оптимизировать затраты, повысить безопасность пользователей и бизнеса.

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