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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зверев Тимофей



14.04.2025 Napoleon IT запускает универсальную платформу локальных LLM-решений для компаний любого масштаба 1
28.01.2020 ЦРТ внедрила систему распознавания лиц в акимате Карагандинской области 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зверев Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 51 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2512 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 579 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1289 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 254 1
ЦРТ Визирь 26 1
Мусин Калмукан 1 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Казахстан - Республика 5607 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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