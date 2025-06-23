Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Napoleon IT внедрила LLM-решение для автоматической оценки занятий в сети Gymnasium

Компания Napoleon IT совместно с международной сетью спортивно-развивающих клубов Gymnasium успешно завершили проект по внедрению системы автоматизированной оценки занятий на основе LLM-технологий. Новое решение позволяет оптимизировать процесс контроля качества образовательного контента, значительно сократить затраты на ручную проверку и предоставить наставникам быстрые и точные рекомендации для улучшения своих занятий.

Одной из ключевых задач проекта с Gymnasium было оптимизировать стоимость и время проверки занятий за счет автоматизированного процесса. До этого ручной проверкой занятий занимался отдельный сотрудник, который тратил на анализ одного занятия до нескольких часов. В отличие от человека, LLM-система не только проверяет наставников на предмет соответствия методики, но еще и дает индивидуальные рекомендации по улучшению учебного процесса, основанные на анализе записи занятия.

В результате проекта команда Napoleon IT реализовала: настройку LLM под задачи заказчика: была настроена функция транскрибации аудиозаписей на русском и английском языках, а также проверка ее на соответствие методическим материалам; векторную базу данных документов, где хранятся методические пособия, используемые при анализе занятий; веб-версию системы, представляющую собой сайт, который отображает список занятий. На портале можно добавлять новые занятия и сразу анализировать их с помощью LLM; новую методологию оценки качества занятий: разговорная часть занятия анализируется на наличие угроз или острых тем, которые не подходят воспитанникам по возрасту, а также на степень индивидуального подхода в обучении детей.

Использование LLM-системы от Napoleon IT позволило в несколько раз сократить расходы на ручную проверку занятий. При этом система выставляла оценки, которые совпадали с мнением независимых экспертов на 70% и более. На данный момент около 67% рекомендаций, сформированных LLM, оказались релевантны содержанию занятия, что подтверждает значительный потенциал решения в помощи преподавателям оперативно совершенствовать качество своих уроков. Команды Napoleon IT и Gymnasium не останавливаются на достигнутом.

В планах — расширение возможностей анализа занятий, добавление мультиязычной поддержки и автоматического суммирования результатов анализа, а также внедрение раздельных ролей в системе (отдельные права доступа для координаторов, тренеров и методистов). Также планируется добавить учет показателей дисциплины на занятиях и привязку оценки к предыдущим занятиям. Улучшения позволят довести точность алгоритма до максимально высокого уровня, близкого к оценкам экспертов.

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России
кадры

«Для Gymnasium этот проект стал шагом к тому, чтобы сделать процесс обучения прозрачнее и эффективнее, а наставникам — увидеть свою работу со стороны. Мы видим большой потенциал технологии и планируем дальнейшую интеграцию системы в наши образовательные программы, не несмотря на некоторые расхождения в оценка,», — отметил генеральный директор Gymnasium Андрей Началов.

«Этот проект продемонстрировал, что искусственный интеллект способен значительно сократить ручной труд при анализе занятий. На следующих этапах мы рассчитываем довести точность алгоритма до уровня, максимально близкого к экспертным оценкам, чтобы преподаватели могли получать актуальную обратную связь практически в режиме реального времени», — сказал руководитель по развитию бизнеса LLM-решений в Napoleon IT Тимофей Зверев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще