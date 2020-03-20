ЦРТ приспособил систему распознавания лиц «Визирь» к поиску больных коронавирусом

Эксперты группы ЦРТ трансформировали биометрическую систему распознавания лиц «Визирь» для реализации наиболее востребованных, в условиях эпидемиологической обстановки, кейсов.

Внедрение распознавания лиц в рамках реализации программы «Безопасный город» позволяет осуществлять ретроспективный поиск потенциально зараженных людей.

«Кейс распознавания лиц в масках для контроля за соблюдением режима изоляции при коронавирусе — новый вызов, но благодаря масштабу реализованных группой ЦРТ проектов, он проработан и готов: наша система уже доказала свою эффективность в проектах по всей стране — на 14 объектах спорта и 24 объектах транспорта она обеспечивает безопасность, пять городов используют ее для реализации АПК "Безопасный город", в том числе — второй по величине город России, Санкт-Петербург. Изначально, создавая свой продукт, мы учитывали локальные особенности: сложные метеоусловия, где люди носят очки, капюшоны, высокие воротники; плохую погоду, низкий уровень освещенности и угол обзора, широкий диапазон ракурсов. В этом смысле маска — просто одно из специфических условий, к которому наша биометрическая система готова: распознавание строится на нейросетевом алгоритме, который анализирует доступную часть лица, а не сопоставляет расположение ключевых "точек". Таким образом перекрытие лица до 70% является существенным, но не блокирующим фактором работы системы. Кроме того, при использовании нашего решения можно не только найти человека, находящегося в карантине, но и обратиться к архиву видео или фотографий, определить, где этот человек бывал и с кем пересекался, что поможет выявить потенциально зараженных, а значит — оперативно управлять распространением вируса. Сегодня системы, которые мы создавали для обеспечения безопасности, могут применяться и для борьбы с коронавирусом, распознавание лиц может использоваться как готовый аналитический инструмент, с возможностью разграничения списков, обеспечением защиты данных и разделением потоков информации, а благодаря нашему опыту интеграции в существующие системы видеонаблюдения — оперативно, в соответствующих контурах защиты и без фундаментальных финансовых затрат»,— сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

ЦРТ приспособил систему распознавания лиц «Визирь» к поиску больных коронавирусом

В условиях пандемии новую актуальность приобретают технологические решения, минимизирующие прямые контакты и соприкосновения: так система распознавания лиц может применяться в биометрических СКУД (система контроля доступа) и внедряться в школах, фитнес-центрах, бизнес-центрах, стратегических государственных объектах: проход «по лицу» не требует контакта, а значит сокращает риск заражения. В условиях перехода на удаленный режим работы биометрическая СКУД позволяет грамотно настраивать разграничение прав доступа и быть уверенным, что на ваш объект не проникнут люди, доступ которым запрещен. Внедрение такого решения на объектах транспорта, в аэропортах позволит сканировать билет и лицо пассажира без участия сотрудника аэропорта.

«Ранее целесообразность таких внедрений обосновывалась соображениями безопасности (выявление и недопуск нарушителей), затем — новым уровнем комфорта (бесшовный, быстрый проход), а в новой реальности фокус вновь смещается в сторону безопасности, но уже в отношении здоровьесбережения, минимизации контактов во время текущей эпидемической обстановки. Современные технологии позволяют это реализовать, и мы продолжим совершенствовать свои продукты, внося вклад в стабилизацию сложившейся в мире ситуации», — отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.