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Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России

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Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») осуществила семидесятый проект по внедрению системы видеоидентификации «Визирь» на транспортных объектах России. Новым внедрением стал запуск биометрической системы «Визирь» в аэропорту Бугульма (Татарстан).

Данной системой уже оснащены объекты транспортной инфраструктуры по всей России: метро, транспортно-пересадочные узлы, авто- и железнодорожные вокзалы. Решение применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах. Биометрическая система, интегрированная в систему видеонаблюдения, позволяет осуществлять верификацию и идентификацию физических лиц, помогает выявлять правонарушителей и организовывать превентивные меры защиты. Кроме того, система позволяет фиксировать места повышенного скопления людей и на базе этой информации строить и выгружать отчеты. На основе полученной информации можно принимать решения для повышения комфорта пассажиров, например, по оптимизации транспортных потоков. Система «Визирь» объединяет качественный алгоритм, цифровые технологии видеоидентификации, а также отработанный в рамках реализованных проектов инженерный подход. Разработка позволяет разграничивать данные открытых и закрытых сегментов системы безопасности компаний и обеспечивает соответствие системы техническим требованиям каждого объекта и надежную защиту данных.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Большинство стран мира внедряет ИИ-решения на основе компьютерного зрения для обеспечения безопасности крупных инфраструктурных, в том числе спортивных и транспортных объектов, которые являются частью концепции ʺБезопасный городʺ. По данным AI Global Surveillance Index, такие решения использует 75 стран мира. Собственные разработки в этой области применяются и в России. Один из глобальных трендов рынка безопасности – осознание и применение продуктов на базе нейронных сетей, биометрических систем как эффективного инструмента обеспечения безопасности. В перспективе на базе ʺБезопасного городаʺ могут создаваться smart-сервисы: система ʺВизирьʺ, которая сейчас применяется для обеспечения транспортной безопасности, в перспективе может стать основой для внедрения бесконтактного (ʺпо лицуʺ) прохода, например, в аэропорт, поможет совершенствовать транспортную отрасль, создать новый уровень комфорта в масштабе городов и стран».

В основе продукта группы ЦРТ — собственные разработки, в том числе алгоритм распознавания. С помощью системы видеоидентификации «Визирь» в 2014 г. был реализован первый в мире биометрический стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге. Сегодня она работает на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге, «ВТБ арене» в Москве и на других объектах. В спорте она помогает создать безопасную и комфортную среду: снизить имиджевые и финансовые потери, вызванные противоправными действиями болельщиков, предотвратить появление на стадионе тех, кому доступ запрещен, оперативно реагировать на попытки прохода по чужим абонементам. Система применялась и на площадках фестиваля болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018, где использовались новые технологии и решения различных российских и зарубежных вендоров. Успех эксплуатации и высокая оценка экспертов обеспечили тиражируемость: за последние семь лет «Визирь» внедрили более чем на 15 стадионах и ледовых аренах, которые принимали регулярные чемпионаты и международные соревнования. Кроме того, «Визирь» работает в масштабе целых городов: шесть городов России успешно реализует концепцию «Безопасный город» и Smart-city с применением решения ЦРТ.

Система «Визирь» первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения.

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