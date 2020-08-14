Система видеоидентификации «Визирь» от группы ЦРТ признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий

Система видеоидентификации «Визирь», разработанная группой компаний ЦРТ, признана драйвером развития «сквозных» цифровых технологий. Оценку конкурентоспособности представленных решений в формате конкурса провел Аналитический центр при Правительстве России по заказу Минкомсвязи России.

На конкурс поступило 300 отечественных цифровых решений. 221 заявка прошла предварительный отбор. Вышедшие в финал разработки оценивались специальной конкурсной комиссией, в которую вошли представители Минкомсвязи России, Аналитического центра при Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также министры региональных органов исполнительной власти, ответственные за цифровую повестку.

«Отобранные решения-победители можно рекомендовать для использования в субъектах Российской Федерации, а методический подход — для применения при формировании Банка цифровых решений и практик, целесообразных к тиражированию в регионах», — отмечено на сайте Аналитического центра.

«Визирь» — это система идентификации лиц по видео в условиях плотного потока людей, которая повышает эффективность систем транспортной и общественной безопасности, может применяться в кейсах заботы о здоровье и обеспечивать новый уровень комфорта.

«Система видеоидентификации ʺВизирьʺ уже доказала свою эффективность по всей стране: она работает на 24 транспортных и 14 спортивных объектах, в том числе на ʺГазпром Аренеʺ, домашнем стадионе ФК ʺЗенитʺ и ʺВТБ Арене — Центральном стадионе ʺДинамоʺ. Пять городов России используют ее для реализации программы ʺБезопасный городʺ», – отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.