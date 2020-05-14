Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь»

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализовала сделку по обновлению и обслуживанию существующей системы видеоидентификации лиц «Визирь» на объектах транспортной инфраструктуры в Республике Мордовия.

Системой биометрической видеоидентификации оснащены ключевые объекты транспортной инфраструктуры Саранска и Рузаевки: аэропорт, железнодорожные и автовокзалы. По периметру зон транспортной безопасности данных объектов установлены видеокамеры. Биометрическая система позволяет в автоматическом режиме осуществлять распознавание и идентификацию лиц, проходящих через рубежи контроля, обеспечивая, таким образом, проверку наличия лиц в специальных базах данных, выявлять правонарушителей. Кроме того, система «Визирь» позволяет строить и выгружать отчеты, фиксировать места повышенного скопления людей и принимать на основе этой информации решения для повышения комфорта пассажиров.

Данная система была внедрена в регионе в 2016-2018 гг. в рамках проекта «Безопасный город». АПК «Безопасный город» предполагает внедрение на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз безопасности населения.

«Технологии биометрической идентификации, создаваемые нашими коллегами из группы ЦРТ, — это самые передовые разработки мирового уровня. Для нас большая честь, что продукты, разработанные компаниями экосистемы Сбербанка, стоят на страже безопасности жителей Республики Мордовия», — сказала управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева.

«Один из глобальных трендов рынка безопасности — развитие и масштабное внедрение решений на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей, осознание преимуществ внедрения биометрических систем распознавания лиц как эффективного инструмента обеспечения безопасности. Система распознавания лиц "Визирь" группы ЦРТ первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения и эффективно обеспечивает безопасность и комфорт на 24 транспортных объектах по всей стране, в том числе — в Республике Мордовия. Транспортная безопасность сегодня осознается как неотъемлемая часть АПК "Безопасный город", и мы продолжим развивать свою экспертизу в этих областях, предоставляя лучшие решения», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.

Другие материалы рубрики

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов