Аэропорт и вокзалы Мордовии оснащены системой идентификации лиц «Визирь»

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализовала сделку по обновлению и обслуживанию существующей системы видеоидентификации лиц «Визирь» на объектах транспортной инфраструктуры в Республике Мордовия.

Системой биометрической видеоидентификации оснащены ключевые объекты транспортной инфраструктуры Саранска и Рузаевки: аэропорт, железнодорожные и автовокзалы. По периметру зон транспортной безопасности данных объектов установлены видеокамеры. Биометрическая система позволяет в автоматическом режиме осуществлять распознавание и идентификацию лиц, проходящих через рубежи контроля, обеспечивая, таким образом, проверку наличия лиц в специальных базах данных, выявлять правонарушителей. Кроме того, система «Визирь» позволяет строить и выгружать отчеты, фиксировать места повышенного скопления людей и принимать на основе этой информации решения для повышения комфорта пассажиров.

Данная система была внедрена в регионе в 2016-2018 гг. в рамках проекта «Безопасный город». АПК «Безопасный город» предполагает внедрение на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз безопасности населения.

«Технологии биометрической идентификации, создаваемые нашими коллегами из группы ЦРТ, — это самые передовые разработки мирового уровня. Для нас большая честь, что продукты, разработанные компаниями экосистемы Сбербанка, стоят на страже безопасности жителей Республики Мордовия», — сказала управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева.

«Один из глобальных трендов рынка безопасности — развитие и масштабное внедрение решений на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей, осознание преимуществ внедрения биометрических систем распознавания лиц как эффективного инструмента обеспечения безопасности. Система распознавания лиц "Визирь" группы ЦРТ первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения и эффективно обеспечивает безопасность и комфорт на 24 транспортных объектах по всей стране, в том числе — в Республике Мордовия. Транспортная безопасность сегодня осознается как неотъемлемая часть АПК "Безопасный город", и мы продолжим развивать свою экспертизу в этих областях, предоставляя лучшие решения», — сказал Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ.